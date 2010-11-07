به گزارش خبرنگارمهر، سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر دیروز (دوشنبه 15 آبان) با آندریاس دیمیتریو وزیر آموزش و فرهنگ جمهوری قبرس دیدار کرد.

حسینی پس از این دیدار در جمع خبرنگاران گفت: لایحه مالکیت معنوی به دولت ارائه می شود و پس از آن در مجلس مطرح خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که "آیا آمارهای ارائه شده درباره سرانه مطالعه را قبول دارید یا خیر؟" اظهار کرد: هر ساله نهاد کتابخانه ها سرانه مطالعه در کشور را اعلام می کنند که در این آمار سرانه مطالعه روزنامه، نشریات، کتاب های غیر درسی و کتاب های ادعیه و دعا به ترتیب 40 ، 9، 18 و 12 دقیقه اعلام شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: در سال جاری آمار به شدت مورد کنترل آنها بوده است و تعداد بیشتری در سرشماری قرار گرفتند.

به گفته حسینی در این آمار بحث کتاب قاچاق و افست فرقی نمی کند و تنها سرانه مطالعه مورد ارزیابی قرار می گیرد.

وی درباره رئوس برنامه های هفته کتاب که 6 میلیارد تومان برای آن هزینه پرداخت شده است، بیان کرد: جزئیاتش را از آن کسی که این هزینه را اعلام کرده بپرسید!

حسینی اظهار کرد: روز دوشنبه در یک مصاحبه مطبوعاتی مفصل تمامی برنامه ها را اعلام می کنیم زیرا کارهای بسیار زیادی صورت گرفته و تمام فضای کشور را تحت تاثیر این هفته فرهنگی قرار خواهیم داد.

وی با اشاره به اینکه هفته کتاب امسال از یک هفته بیشتر خواهد بود، افزود: نمایشگاه بین‌المللی کتاب که با حضور میلیونی افراد، رسانه‌ها و نشریات برگزار می‌شود و پس از آن هفته کتاب سبب می شود گفتمان غالب در ایران بحث کتاب و کتابخوانی باشد.

وزیر ارشاد با تاکید بر اینکه هفته کتاب تنها مختص وزارت ارشاد نیست، ‌افزود: از آموزش و پرورش که هزاران نمایشگاه برپا می کند تا سازمان زندانها و نهادهای دیگر درگیر این هفته فرهنگی هستند.

به گفته وی قرار است از این پس حتی در زندانها یا کارخانه ها به کتاب توجه ویژه های نشان داده شود.

حسینی در پاسخ به این سئوال که "چرا جایزه عمار به گرانترین جایزه ادبی با بیش از 110 سکه تبدیل شده است"، گفت: اطلاعی از جزئیات این خبر ندارم اما شاید کاری بی بدیل است. در غیر این‌صورت برای کاری معمولی این هزینه معنا ندارد.

وی ادامه داد: نهاد کتابخانه های عمومی بخشی از بودجه را از دولت می گیرد و بخشی دیگر از دستگاه هایی مانند شهرداری و غیره هم تامین می شود اما در کل از جزئیات این مساله خبری ندارم.

وزیر ارشاد همچنین در پاسخ به این سئوال که "آیا به حج می روید یا خیر؟ و چند نفر از این سازمان به حج اعزام شدند؟" گفت: به احتمال بسیار زیاد به این سفر معنوی می روم اما آمار اعزام شده‌ها زیاد نیست.

همچنین بر اساس این گزارش سیدمحمد حسینی در دیدار با آندریاس دیمیتریو وزیر آموزش و فرهنگ جمهوری قبرس و سفیر این کشور، با اشاره به روابط بین ایران و قبرس گفت: خوشبختانه روابط دو کشور روابط دوستانه و صمیمانه ای بر مبنای صیانت از مواضع دو کشور است.

وی اضافه کرد:‌ اراده تهران بر توسعه روابط و بهره گیری از ظرفیت های فراوان در زمینه سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی بسیار زیاد است و تاکید ما بیشتر بر پیوند های فرهنگی و تاثیر اقدامات فرهنگی است که می تواند در تحکیم روابط تاثیر داشته باشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: فعالیت های فرهنگی بین نخبگان، اندیشمندان، نویسندگان و هنرمندان سبب ایجاد روابط عمیق می شود و پیوند مردم را افزایش می دهد.

وی با اشاره به این که ایران از دیرباز معروف به کشوری ادبی و فرهنگی است، اظهار کرد: ایران با پیشینه تاریخی و استعداد‌هایی که در جوانان و نیروهای زبده آن وجود دارد، اقدامات بسیار خوبی انجام داده و آماده همکاری با قبرس هم هستیم.

حسینی ادامه داد:‌ هر ساله ما دهها جشنواره و نمایشگاه در موضوعات مختلف اعم از تئاتر، هنرهای تجسمی، موسیقی، شعر، فیلم سینمایی، کتاب، مطبوعات و رسانه دیجیتال در سطح بین‌المللی برگزار می کنیم و از کشورهای خوبی در آن حضور دارند و امیدواریم حضور قبرس نیز در این برنامه ها فعال تر شود.

وی با اشاره به این که در دولت احمدی نژاد به مباحث فرهنگی و هنری توجه ویژه ای هم در داخل و هم در روابط خارجی و ارتباط با کشور های دیگر شده است، گفت: هم اکنون هفته فرهنگی ایران در قطر برپاست و برنامه های بسیاری متنوعی دارد.

به گفته حسینی، در این برنامه شعر و ادب، ورزش های باستانی، اجرای ارکستر سمفونیک و ارائه آثار هنرمندان لحاظ شده و بسیار مورد توجه مردم و دولتمردان قطر قرار گرفته است.

وی بیان کرد: برگزاری هفته فرنگی را برای چند کشور دیگر هم برنامه ریزی کردیم و آمادگی این را داریم که هنرمندان ایران در قبرس برای آشنایی مردم آن کشور با فرهنگ ایران، حضور پیدا کنند.

حسینی با اشاره به این که فرهنگ و هنر شرق به ویژه فرهنگ ایران آمیخته با آموزه های اسلامی است، افزود: فرهنگ ایرانی - اسلامی مطابق با فطرت انسان است و بسیار برای کسانی که می خواهند که یک زندگی سعادت بخش داشته باشند جاذبه دارد.

وزیر ارشاد اضافه کرد: سریال ها و فیلم های سینمای ایران در بسیاری از کشورها به نمایش گذاشته شده و مورد توجه بوده است.

وی به علاقه وزیر ارشاد قطر به سریال حضرت یوسف اشاره کرد و ادامه داد: وزیر قطر از دیدن این سریال بسیار خرسند بود.

حسینی تاکید کرد: ایران آمادگی برگزاری هفته فیلم یا هفته فرهنگی شامل بخش های مختلف در قبرس را دارد.

وزیر ارشاد همچنین با اشاره به مشترکات سیاسی فراوان بین دو کشور افزود: دفاع از مردم مظلوم فلسطین و مواضع سخت در مقابل خشونت در کشورهای دیگر باید مورد حمایت طرفین باشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: در سال 2012 ریاست دوره ای اتحادیه اروپا به قبرس می رسد و ما بسیار از این مساله خرسندیم و امید داریم نقش این کشور در ریاست مثبت باشد.

وی ابراز امیدواری کرد که ریاست قبرس بر اتحادیه اروپا در پیشبرد روابط دو کشور تاثیرگذار باشد و این کشور بتواند در اتحایده نقش فعالی ایفا کند.

حسینی در ادامه سخنانش با بیان این که در کشورهای مختلف برای پیشبرد فعالیت مشترک فرهنگی اقدام به ایجاد نمایندگی فرهنگی می کنیم، افزود: آمادگی داریم نمایندگی فرهنگی جمهوری اسلامی در قبرس هم راه اندازی شود تا بتواند پل ارتباط خوبی بین فرهنگ و هنر دو کشور باشد.

وی تاکید کرد:‌لازمه این امر امضای قرارداد فرهنگی بین دو کشور است تا بتوانیم بر مبنای قرارداد فعالیت های گوناگونی تعریف و انجام دهیم.

همچنین در این دیدار آندریاس دیمیتریو وزیر آموزش و فرهنگ جمهوری قبرس در سخنانی با بیان اینکه این کشور سیاست های فرهنگی خوبی در پیش گرفته است، گفت: ما بر این باوریم که فرهنگ بخشی از آموزش و آموزش عامل مهمی بر توسعه روابط است.

آندریاس دیمیتریو افزود:‌ قبرس شاید کشور کوچکی باشد اما در قدرت اخلاقی در میان کشورهای جهان به خصوص کشورهای منطقه حرفی برای گفتن دارد. ما به عنوان یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای روابط فرهنگی احترام قائل و با آغوش باز پذیرای این مساله هستیم.

وزیر آموزش و فرهنگ جمهوری قبرس به موافقت نامه قبرس با ایران اشاره کرد و افزود: ما می توانیم از همان چارچوب برای گسترش روابط فرهنگی استفاده کنیم.

وی از برگزاری هفته فرهنگی ایران و قبرس استفبال کرد و گفت: امیدواریم با در دست گرفتن ریاست اتحادیه اروپا بتوانیم فعالیتهایی را طراحی و گسترش بیشتری دهیم.

دیمیتریو ادامه داد: ما معتقدیم می توانیم با دو گروه کارشناسی طرح های فرهنگی را تعیین و موضوعات را بررسی کنیم و رایزنی فرهنگی را از امروز آغاز کنیم.

وی از اتخاد سیاست های مشترک خبر داد و افزود: ما همواره خواهان برقرای یک کشور فلسطینی هستیم و این مساله یک موضع مشترک است.

وزیر آموزش و فرهنگ قبرس همچنین با تاکید بر این که ایران و قبرس همواره مورد هجوم و دخالت بیگانگان بودند،عنوان کرد: هم اکنون بخشی از کشور قبرس به دلیل همین مساله با مشکلاتی مواجه است و ما خواهان برخورد جدی با این مساله هستیم.

وی در پایان از هر گونه ارتباط و همکاری سازنده با ایران در بخش فرهنگ ابراز رضایت کرد.