ایران درصدر کشورهای درخطر بیابانی شدن/ لزوم تجدید نظر در مدیریت آب

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این و در سال 2006 سازمان ملل اعلام کرد: در حالی که ارزشهای طبیعی بیابان را حفظ می کنیم با خطر بیابانزایی باید مقابله کرد چرا که خطر بیابانی شدن بسیار شدید است. به طوری که همان سال خطر بیابانی شدن در دنیا بعد از گرمایش زمین، تغییرات اقلیمی و کمبود آب به عنوان سومین خطر جهانی اعلام شد.

در همین حال یک متخصص بیابان در ایران معتقد است؛ با اینکه خطر بیابانی شدن در دنیا سومین بحران جهانی اعلام شده اما به دلیل اینکه 90 درصد مساحت سرزمین ایران به لحاظ جغرافیایی جزو سرزمینهای خشک محسوب می شود این بحران در ایران اولین خطر محسوب می شود. این در حالی است که در کل جهان تنها 40 درصد سرزمین خشک داریم و به طور تحقیقی خطر بیابانی شدن در جهان خطر سوم ولی در ایران خطر اول محسوب می شود.

محمد درویش در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: دنیا با افت شدید آبهای زیر زمینی مواجه است؛ برای نمونه دشتهای کالیفرنیا بیتشرین افت آبهای زیرزمینی را داشته اند و در منطقه شبه قاره هند و همین طور ایران و خاورمیانه آبهای زیرزمینی به شدت افت کرده اند.

وی با تاکید بر اهیمت آب به لحاظ استراتژیک برای برخی کشورهای خشک مانند ایران تصریح کرد: ممکن است در طول دهه های آینده ایران، پاکستان و افغانسان برای تامین آب و خطر افت سفرههای زیر زمینی با مشکلات زیادی مواجه شوند.

سازمان ملل در آماری که به مناسبت نامگذاری دهه بیابان و مبارزه با بیابانزایی منتشر کرده بر این موضوع تاکید کرده که در سطح جهان 24 درصد زمینها در حال از بین رفتن هستند که زندگی یک میلیارد و 500 میلیون نفر مستقیما به این زمینها بستگی دارد. نزدیک به 20 درصد از زمینهایی که در معرض نابودی قرار دارند حاصلخیز و بین 20 تا 25 درصد از آن ها چراگاه هستند.



بر اساس آمارهای سازمان ملل متحد، 44 درصد از زراعت نظام مند جهان در سرزمینهای خشک انجام می شود که 3/41 در صد از سطح زمین را تشکیل داده و دو میلیارد و 100 میلیون نفر در این مناطق ساکن هستند.

متخصصان محیط زیست و منابع طبیعی در سازمان ملل می گویند زندگی بیش از یک میلیارد انسان در 100 کشور جهان به دلیل بیابان زایی در معرض تهدید است. تقریبا یک میلیارد انسان فقیر و به حاشیه رانده شده که در آسیب پذیرترین نواحی زندگی می کنند شاید آنانی باشند که بیشترین صدمه را از گسترش بیابانها می بینند.







با این حال هر فرد روزانه به دو هزار متر مکعب آب نیاز دارد، در مناطق خشک این میزان دسترسی به آب 1300 متر مکعب است که این میزان نیز شدیدا روبه کاهش است. امروزه کمبود آب تهدیدی علیه یک تا دو میلیارد از مردمی است که در نواحی خشک به سر می برند.

همچنین وضعیت گونه های مختلف گیاهی و جانوری در سرزمینهای خشک همچنان ناشناخته باقی مانده زیرا تا کنون ارزیابی در مورد آنان صورت نگرفته است. حدودا از 8 درصد از سرزمینهای خشک حمایت می شود و 5/0 در صد از گونه های گیاهی مخصوص مناطق خشک هستند.



محمد درویش در ادامه می گوید: بر همین اساس است که سازمان ملل این دهه را آخرین فرجه برای مدیریت خاک و جلوگیری از بیابان شدن اعلام می کند و اگر در این ده سال دولتها از خواب بیدار شدند و بیتشرین همت برای مهار بیابان را صرف کردند شاید جلوی تخریب گرفته شود و در غیر اینصورت کار از کار گذشته است.