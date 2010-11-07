"پردیس دانش" در پارک فناوری پردیس راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر قنبرپور با ابزار امیدواری از تحقق حمایت از شرکتهای دانش بنیان گفت: در فاز اول راه اندازی پارک پردیس 5 هزار نفر نیروی متخصص تا سال آینده جذب می شوند.

وی ادامه داد: در فاز دوم فعالیتهای این پارک با عنوان "پردیس دانش" در زمینی به مساحت 18 هکتار با هدف پاسخگویی به تقاضای استقرار شرکتهای دانش بنیان جدید راه اندازی خواهد شد.

مدیر امور واحدهای فناور پارک فناوری پردیس با بیان اینکه میزان سرمایه گذاری شرکتهای خصوصی در حوزه ساخت و تجهیز مراکز تحقیقاتی و فناوری در این پارک تا تابستان سال جاری به بیش از یکصد میلیارد ریال رسیده است، خاطرنشان کرد: در تابستان سال جاری 8 واحد فناور در جدید در پارک مستقر شدند که از این تعداد 4 واحد در بخش اراضی و 4 واحد فناور در مرکز فناوری سراج مستقر شدند.

وی تعداد شرکتهای دانش بنیان بخش "اراضی" این پارک را 76 واحد ذکر کرد و یادآور شد: از این تعداد 9 واحد در سه ماهه دوم سال جاری به عضویت پارک درآمدند.