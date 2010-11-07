به گزارش خبرنگار مهر، نشست مطبوعاتی منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور با خبرنگاران روز گذشته 15 آبان در محل نهاد کتابخانه های عمومی کشور برگزار شد.

واعظی در این جلسه درباره جایزه عمار گفت:‌ جایزه عمار به بهترین کتاب در حوزه بصیرت افزایی اهدا خواهد شد. نهم دی ماه در تقویم رسمی کشور روز "بصیرت و پیوند امت با ولایت" نام گرفته است که سعی داریم برنامه جایزه کتاب عمار را در این روز برگزار کنیم. اما اگر موفق به انجام این طرح در روز نهم دی نشویم اهدای این جایزه به جشن لوح و قلم سال آینده موکول خواهد شد.

وی گفت: جایزه کتاب عمار بزرگ ترین جایزه حوزه نشر مکتوب کشور خواهد بود که میزان جایزه در نظر گرفته شده برای آن بیش از 110 سکه بهار آزادی خواهد بود. با توجه به زیاد بودن هزینه این جایزه ادبی و اینکه تا به حال بودجه ای برای آن تنظیم نشده است، امیدواریم با صرفه جویی و کمک دیگر دستگاه ها بتوانیم اهدای جایزه عمار را با موفقیت به سرانجام برسانیم.

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور گفت: موضوع مورد اهمیت در این جایزه کتابی است که در ارتقای بصیرت جامعه موثر باشد. این کتاب می تواند تاریخ نگاری،‌قصه، رمان یا در هر قالب دیگر ادبی باشد. آنچه جایزه عمار را از دیگر جوایز ادبی متمایز می کند،‌ محتوا و نقش آفرینی آن در سطح درک و بصیرت مردم است. در این طرح بیش از آنکه ساختار و فرم اثر مورد توجه قرار گیرد، محتوا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

واعظی گفت: جایزه کتاب عمار، هر ساله توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور برگزار خواهد شد. آیین نامه مربوط به این طرح این هفته ابلاغ خواهد شد و از ناشرین و مولفین دعوت می کنیم اگر اثر خود را قائل به افزایش بصیرت جامعه می دانند، این کتاب را به دبیرخانه این جایزه معرفی کنند.

واعظی در این نشست همچنین درباره چگونگی نامگذاری هفته کتاب و کتابخوانی گفت: پیشنهاد نامگذاری هفته کتاب برای اولین بار در سال 72 توسط شورای فرهنگ عمومی کشور مطرح شد. ابتدا هفته آخر شهریور ماه برای این مناسبت در نظر گرفته شده بود که با توجه به مصادف بودن با شروع ثبت نام مدارس و دانشگاه ها از این کار صرف نظر شد و هفته پایانی آبان ماه برای این موضوع انتخاب شد.

وی گفت: پس از مدتی شورای انقلاب فرهنگی هفته کتاب را به روز کتاب و کتابخوانی در 24 آبان ماه تقلیل داد اما با توجه به سنتی که از سال 72 میان جامعه کتابخوان کشور رایج شده بود، همچنان هفته کتاب در میان اهالی کتاب گرامی داشته می شود.

واعظی گفت: امسال نیز با اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از روز 23 تا 30 آبان ماه به عنوان هفته کتاب اعلام شده است که وزارت ارشاد برای هر روز از این هفته شعار و عنوانی را برگزیده است. به عنوان مثال یکی از این شعارها "مطالعه، اندیشه و فرزانگی" است. برای این هفته برنامه های متنوعی در نظر گرفته ایم که تعدادی از آنها با مشارکت ارشاد و باقی بصورت مستقل برگزار خواهند شد.

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور ادامه داد: سال گذشته مراسمی تحت عنوان "جشن کتاب" در سالن همایش های صدا و سیما برگزار کردیم که در آن از کتابداران، کتابخانه داران، پدیدآورندگان، انجمن های ادبی و دیگر اصحاب کتاب که در توسعه فرهنگ کتابخوانی مشارکت داشتند تقدیر به عمل آمد. با توجه به تعدد افراد مورد تقدیر در این برنامه و محدودیت های اجرایی، تصمیم گرفته شد تا امسال این برنامه را در قالب 3 برنامه مجزا برگزار کنیم.

وی گفت: یکی دیگر از برنامه هایی که قصد انجام آن را داریم، تقدیر از عوامل توسعه امکانات کتابخانه ای و فرهنگ کتابخوانی است. به علاوه در طی مدت فعالیت نهاد، مضاف بر بودجه دولتی از کمک های خیرین، شهرداری ها و اوقاف بهره مند شدیم که تقدیر از این عوامل نیز جزو برنامه های آتی نهاد کتابخانه های عمومی کشور است.

واعظی درباره برگزاری مراسم "جشن کتاب" گفت: این مراسم در روز 29 آبان ماه بصورت ملی برگزار خواهد شد.

برگزاری این مراسم از ساعت 9 صبح تا 17 در سالن اجلاس صدا و سیما خواهد بود. طبق برنامه ریزی ها برگزاری مراسم مربوط به هفته کتاب، در 4 سطح کتابخانه های عمومی، شهرستانی، استانی و ملی برگزار خواهند شد که انجام مراسم در 2000 کتابخانه عمومی کشور، آذین بندی و پذیرایی از عوامل کتابخانه ها سطح عمومی این برنامه ها را شامل می‌شود.

وی ادامه داد: در بخش شهرستان ها نیز تقدیر از کتابداران فعال 300 شهرستان کشور را خواهیم داشت. تقدیر از مولفین و برپایی ملاقات های مولفین با نخبگان شهرستان ها از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده برای برنامه های بخش استانی هفته کتاب است. در بخش استانی نیز با توجه به بی حرمتی استکبار جهانی به قرآن کریم، موضوع قرآن و حافظین قرآن را مورد توجه قرار داده ایم.

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور گفت: در سطح ملی نیز مدیران استانی خود را موظف به حضور در برنامه های صدا و سیما کرده ایم تا هرچه بیشتر در عرصه نشر فرهنگ کتاب و کتابخوانی کوشا باشند و در این زمینه تفاهماتی هم با رسانه ملی داشته ایم. ملاقات و تقدیر از استادان برجسته کتابداری کشور نیز از دیگر برنامه های مورد نظر برای این بخش است.

واعظی گفت: با توجه به این که وزارت ارشاد برای روز 24 آبان، شعار "دوستی با کتاب و اهدای کتاب" را انتخاب کرده است، موضوع اهدای کتاب به کتابخانه های عمومی را در هفته کتاب و خصوصا در این روز خواهیم داشت. امیدواریم ریاست جمهوری در جشن ملی کتاب حضور داشته باشند و برگزیدگان مشارکت کننده در امر کتاب و کتابخانه ها جایزه خود را از دست ایشان دریافت کنند.

واعظی موضوع بررسی الحاق نهاد کتابخانه های عمومی به وزارت ارشاد را تکذیب کرد و گفت:‌ اگر هم چنین موضوعی مطرح شده است من از آن بی خبر هستم. ولی با اطلاعی که از رویه دولت و مجلس داریم، قصد این دو نهاد کوچک کردن قوه مجریه است نه توسعه آن.

وی در پایان جلسه عنوان کرد: جلسه مربوط به تقدیر از خیرین بعد از ماه‌های محرم و صفر و پیش از پایان سال برگذار خواهد شد.