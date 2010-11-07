اولین انتخابات میانمار در 20 سال اخیر آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی.ان.ان، بر اساس اعلام قبلی، 29 میلیون نفر واجد شرایط لازم برای شرکت در انتخابات امروز میانمار هستند.

انتخابات میانمار در حالی برگزار می شود که "آنگ سان سوکی" رهبر دموکراسی‌ خواهان مخالف دولت این کشور در انتخابات حضور ندارد و این انتخابات را تحریم کرده ‌و در بسیاری از حوزه های انتخاباتی رقابت میان دو حزب اصلی مرتبط با رژیم نظامی میانمار است.

دو حزب مرتبط با رژیم نظامی میانمار دارای دو سوم کاندیداهای شرکت کننده در انتخابات هستند و حزب مخالف دولت فعلی این کشور شانس کمی برای موفقیت در انتخابات دارد.

انتخابات میانمار با اتهامات مربوط به تقلب حزب نظامی حاکم بر این کشور همراه شده است.

انتخابات قبلی این کشور مربوط به سال 1990 میلادی است که با پیروزی حزب اتحاد ملی برای دموکراسی یعنی حزب آنگ سان سوکی، برنده جایزه نوبل صلح برگزار شد اما به این حزب هرگز اجازه داده نشد قدرت را به دست گیرد. از آن زمان تاکنون آنگ سان سوکی یا در بازداشت خانگی به سر می برد یا در بازداشت ارتش است.