مدیر مرکز رشد بین المللی قشم در گفتگو با مهر: روباتهای آموزشی مرکز رشد قشم به آلمان صادر می شوند

فرزین حقدل در گفتگو با خبرنگار مهر، کمک به کارآفرینان و صاحبان ایده برای تبدیل ایده به محصول و رساندن محصولات به بازار در کلیه زمینه های علمی و فناوری را از ماموریتهای این مرکز رشد دانست و افزود: بررسی های علمی نشان می دهد که 80 درصد شرکتهای دانش بنیان به دلیل عدم آشنایی با بازارهای هدف و رقبا در بازاریابی محصولات مبتنی بر فناوری ورشکست می شوند، 16 درصد از این شرکتها می توانند مراحل تبدیل ایده را در یک خط صاف بدون هیچ پیشرفتی طی کنند و تنها 4 درصد شرکتها هستند که مراحل ایده تا بازار را با موفقیت طی می کنند.

وی با اشاره به جایگاه مراکز رشد در تجاری سازی محصولات مبتنی بر فناوری، اظهار داشت: مراکز رشد ایجاد شدند تا با ارائه خدمات مشاوره ای، حقوقی و بانکی، تولیدی و صنعتی به شرکتهای دانش بنیان، بتوانند مراحل ایده تا تجاری سازی را با موفقیت طی کنند که در این راستا مرکز رشد قشم با ارائه خدماتی اقدام به تجاری سازی دستاوردهای علمی کلیه مراکز رشد کرده است.

مدیر مرکز رشد بین المللی قشم به مکانیزمهای این مرکز برای تجاری سازی محصولات Hi-Tech اشاره کرد و ادامه داد: این مرکز توانسته ارتباطات خوبی در سطح بین المللی ایجاد کند به گونه ای که در حال حاضر این مرکز رشد عضو اتحادیه جهانی مراکز رشد و پارکها (ISAP) است ضمن آنکه ارتباطاتی با شهرک علمی و تحقیقاتی فرانسه و قرار داد همکاری با دانشگاه اشتوتگارد آلمان داریم.

حقدل تعداد شرکتهای مستقر در این مرکز رشد را 30 شرکت دانش بنیان ذکر کرد و ادامه داد: فعالیتهایی برای تجاری سازی دستاوردهای سایر مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها در دستور کار داریم که در این راستا تفاهم نامه ای با مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف به امضا رسیده است.

به گفته وی، طبق این تفاهم نامه، مرکز رشد بین المللی قشم نسبت به تجاری سازی محصولات فناورانه مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف اقدام خواهد کرد.