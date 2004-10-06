مواضع مثبت چين نسبت به جمهوري اسلامي ايران درمجامع بين المللي قابل تقدير است

به گزارش خبرگزاري مهر، دراين ديدار باهنر بااشاره به اهميت روابط استراتژيك دو كشور و ابراز خرسندي از سطح مناسبت و همكاريهاي فيمابين وجود يك چين قدرتمند در آسيا را همسو با منافع ملي ايران خواند و آنرا در تثبيت جهاني چند قطبي مهم ارزيابي كرد.

نايب رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تصويب چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران، محور بودن همكاريهاي اقتصادي در اين برنامه ضمن مطلوب ارزيابي كردن حجم مناسبات تجاري و اقتصادي دو كشور، ظرفيتها را براي توسعه هر چه بيشتر روابط در اين عرصه فراوان خواند و ارتباطات نزديك پارلماني را در نزديك شدن و ياري رساندن به اين هدف با اهميت توصيف كرد.

باهنر رفت و آمدهاي پارلماني ميان دو كشور را نسبتا قابل قبول خواند و با اشاره به علاقه وافر مجلس هفتم به تحرك بيشتر دو كشور در عرصه مناسبات پارلماني در سطوح مختلف اظهار اميدواري كرد در آينده نزديك رييس كنگره خلق چين به جمهوري اسلامي ايران سفر كند .



نايب رييس مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از سخنانش ضمن تقدير از مواضع مثبت چين در مجامع بين المللي نسبت به جمهوري اسلامي ايران ، با اشاره به فشارهاي بي منطق برخي كشورها براي محروم كردن كشورمان جهت دستيابي به فن آوري صلح آميز اين اقدامات را خلاف صريح ماده چهار عهدنامه NPT دانست و آمادگي جمهوري اسلامي ايران را براي اطمينان دادن به جامعه جهاني مبني بر سياست ايران در راستاي استفاده از اين فن آوري براي مقاصد صلح جويانه مورد تاكيد قرار داد.

در ادامه اين ديدار "ليوجن تانگ" سفير جمهوري خلق چين در تهران نيز با اشاره به روابط رو به رشد دو كشور در عرصه هاي مختلف رفت و آمدهاي متقابل مقامات دو كشور را نشانه همكاريهاي نزديك تهران و پكن برشمرد اين مناسبات را از ديدگاه دولت و كنگره خلق چين بسيار با اهميت توصيف كرد.

سفير جمهوري خلق چين همچنين بااشاره به تمايل جدي وعزم قاطع رهبران كشور متبوعش مبني بر همكاري موثر با جمهوري اسلامي ايران در زمينه هاي مختلف سياسي ، اقتصادي و فرهنگي حجم روابط تجاري ميان دو كشور را طي چهار سال اخير داراي رشدي 50 درصدي خواند و اظهاراميدواري كرد كه با توجه به ظرفيتهاي فراوان اين مناسبات از توسعه و گسترش بيشتري برخوردار شود.