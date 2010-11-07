به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ذوب آهن شنبه شب به منظور برگزاری دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا تهران را به مقصد توکیو ژاپن ترک کرد. منصور ابراهیم زاده سرمربی و فرشته سموعی قائم مقام باشگاه ذوب آهن ساعاتی قبل از پرواز این تیم به توکیو به خبرگزاری مهر آمدند و دقایقی با خبرنگاران گروه ورزشی به گفتگو پرداختند.

منصور ابراهیم‌زاده که در آستانه کسب افتخاری بزرگ برای باشگاه ذوب آهن و فوتبال ایران است، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از روز نخست که در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا حضور یافتیم، برنامه‌ریزی ما حضور در جام باشگاه‌های جهان بود که برای رسیدن به جام باشگاه‌های جهان هم تنها باید قهرمانی آسیا شویم و بسیار امیدواریم بازی نهایی را هم با موفقیت پشت سرگذاشته و به این هدفمان دست یابیم.

وی اضافه کرد: در بازی فینال برابر سئونگنام با تمام توان و انرژی به میدان می‌رویم و اعتقاد داریم توجه کامل به کاری که می‌خواهیم انجام دهیم، باعث موفقیت می‌شود. در مجموع امیدواریم نماینده شایسته‌ای برای فوتبال ایران در آن مسابقه مهم باشیم.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در مورد آخرین شناختش از تیم سئونگنام ایلهوآچونما تاکید کرد: چهار فیلم دیدارهای اخیر این تیم را دیده‌ایم و تا پیش از آن بازی هم اطلاعات‌مان را از حریف کامل‌تـر می‌کنیم. همه بازیکنان هم در شرایط خوبی برای حضور قدرتمندانه در این دیدار قرار دارند.

"ذوب آهن در راه رسیدن به فینال تیم‌های بزرگی را پشت سرگذاشت." ابراهیم زاده در این خصوص اظهار داشت: پس از قرعه‌کشی مرحله گروهی، همه می گفتند تیم ذوب آهن در گروه مرگ قرار دارد، حتی حریفان هم از ما غافل بودند ولی ما با حذف کردن بنیادکار تیم مطرح ازبکستان و الاتحاد نایب قهرمان آسیا گروه مرگ را به زندگی تبدیل کردیم.

وی با بیان اینکه اگر بتوانید از مرگ فرار کنید زندگی خوبی خواهید داشت، افزود: ما و بازیکنان از روز نخست یا علی(ع) گفتیم و عشق را آغاز کردیم. کسانیکه هم در بین راه به ما اضافه شدند، انگیزه بالایی داشتند. ما مصمم بودیم مشکلات را برطرف کنیم و در نهایت این مسیر سخت را با حذف کردن قهرمان آسیا و تیم مطرح الهلال عربستان تا به امروز با موفقیت پشت سرگذاشتیم.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در ادامه گفتگویش با خبرنگار مهر، با تقدیر از زحمات مسئولان این باشگاه که تا به امروز بدون ادعا برنامه‌های تیم را برای رسیدن به موفقیت پیش بردند، به بازی با الهلال عربستان هم اشاره و خاطرنشان کرد: خبرنگاران پیش از دیدار با الهلال گفتند ما نگران بازی شما با این تیم هستیم اما من گفتم نگرانی‌ام الهلال نیست بلکه نگرانم نمی‌توانیم پس از بازی به مدینه برویم.

وی در این خصوص افزود: در روز آن بازی که پس از حذف الشباب، تمام مسئولان و مردم عربستان بسیج شده بودند تا الهلال ما را شکست دهد، حتی تماشاگران رقیب الهلال هم برای تشویق این تیم به ورزشگاه آمده بودند، ما همه شعارها را ذوب آهن و ایران می‌شنیدیم و در نهایت با تلاش مضاعف بازیکنان موفق شدیم، این تیم قدرتمند را در خانه اش شکست داده و حذف کنیم.

ابراهیم زاده در پایان با بیان اینکه خوشحال است مردم ایران به این باور رسیده اند که ذوب آهن توانایی قهرمانی در آسیا را دارد، گفت: بهترین هدیه برای ما محبت‌ و احترام‌ مردم به ما است که در این مدت بیشتر شده و امیدواریم گام آخر را هم محکم برداریم تا بیش از این آنها را خوشحال کنیم.

دیدار نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا ساعت 13:30 دقیقه روز شنبه 22 آبانماه بین تیم‌های فوتبال ذوب آهن ایران و سئونگنام کره‌جنوبی با قضاوت یویچی نیشیمورا ژاپنی در ورزشگاه المپیک شهر توکیو ژاپن برگزار می‌شود.