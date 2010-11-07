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۱۶ آبان ۱۳۸۹، ۹:۳۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

معلولان با وجود وعده قبلی یارانه اضافه نگرفتند

معلولان با وجود وعده قبلی یارانه اضافه نگرفتند

رئیس جامعه معلولان کشور گفت: با وجود وعده های قبلی در یارانه های واریز شده در استانهای مختلف حتی یک ریال هم یارانه بیشتر برای معلولان پرداخت نشده است.

علی همت محمود نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد:این در حالی است که هزینه درمان، توانبخشی و رفت و آمد معلولان حداقل هفت برابر جمعیت غیرمعلول است.

وی تصریح کرد: در ماده 16 قانون حمایت از حقوق معلولان، اجرای این قانون و افزایش کیفیت زندگی معلولان با استناد به هدفمندکردن یارانه ها بیان شده است.

رئیس جامعه معلولان ادامه داد: تجربه تلخ هدفمندی سوخت بنزین با آنکه نتایج ارزشمندی برای کشور داشت ولی معلولان را با مضیقه و دشواری رو به رو کرد. مسئولان ابتدا قول دادند با اجرای طرح سهمیه بندی بنزین، معلولان و جانبازان از لحاظ سوخت خودرو با هیچ مشکلی رو به رو نشوند.

وی گفت: این در حالی است که بیش از یکسال است حتی یک لیتر بنزین به معلولان داده نشده است. امیدواریم طرح هدفمندی یارانه ها باعث له شدن و آسیب دیدن جامعه معلولان نشود.

احمد اسفندیاری سرپرست سازمان بهزیستی پیش از این اعلام کرده بود قطعا یارانه افراد تحت پوشش بهزیستی بیشتر از دیگران است و اقداماتی انجام شده که از طریق قانون هدفمندی یارانه‌ها میزان بیشتری از یارانه نقدی به دو و نیم میلیون تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد که معلولان نیز جز آن هستند تعلق گیرد.

کد مطلب 1186383

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