معلولان با وجود وعده قبلی یارانه اضافه نگرفتند

علی همت محمود نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد:این در حالی است که هزینه درمان، توانبخشی و رفت و آمد معلولان حداقل هفت برابر جمعیت غیرمعلول است.

وی تصریح کرد: در ماده 16 قانون حمایت از حقوق معلولان، اجرای این قانون و افزایش کیفیت زندگی معلولان با استناد به هدفمندکردن یارانه ها بیان شده است.

رئیس جامعه معلولان ادامه داد: تجربه تلخ هدفمندی سوخت بنزین با آنکه نتایج ارزشمندی برای کشور داشت ولی معلولان را با مضیقه و دشواری رو به رو کرد. مسئولان ابتدا قول دادند با اجرای طرح سهمیه بندی بنزین، معلولان و جانبازان از لحاظ سوخت خودرو با هیچ مشکلی رو به رو نشوند.

وی گفت: این در حالی است که بیش از یکسال است حتی یک لیتر بنزین به معلولان داده نشده است. امیدواریم طرح هدفمندی یارانه ها باعث له شدن و آسیب دیدن جامعه معلولان نشود.

احمد اسفندیاری سرپرست سازمان بهزیستی پیش از این اعلام کرده بود قطعا یارانه افراد تحت پوشش بهزیستی بیشتر از دیگران است و اقداماتی انجام شده که از طریق قانون هدفمندی یارانه‌ها میزان بیشتری از یارانه نقدی به دو و نیم میلیون تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد که معلولان نیز جز آن هستند تعلق گیرد.