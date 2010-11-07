تولید مرغداریهای خراسان شمالی تنها نیاز 60 درصد استان را تامین می کند

علی اصغر عباس پور در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: از ابتدای سال 89 تا کنون سه هزار و 400 تن گوشت مرغ در مرغداریهای استان تولید شده است.

وی بیان کرد: این مقدار تولید گوشت مرغ در استان تنها جوابگوی 60 درصد نیاز استان است، در حالیکه می توان با برنامه ریزی بهتر و هماهنگی بین سازمان ها کل نیاز 25 تنی روزانه استان را تأمین کرد.



وی با بیان اینکه در مدت مشابه پارسال، سه هزار و 200 تن گوشت مرغ در استان تولید شده بود افزود: ظرفیت جوجه ریزی مرغ داریها در استان یک میلیون و 100 هزار قطعه است و در حال حاضر نیز از 69 واحد مرغ داری موجود در استان، 64 واحد آن فعال است.



مدیرعامل اتحادیه مرغ داران خراسان شمالی علت فعال نبودن پنج واحد از مرغ داریهای استان را تخریب، نبود صرفه اقتصادی و کمبود تسهیلات ذکر کرد.



عباس پور با بیان این که در حال حاضر قیمت تمام شده مرغ بیش از مبلغی است که مرغدار مجبور به فروش آن است، گفت: با توجه به این که بازار به حالت تعادل رسیده، مرغدار مجبور است مرغ خود را کمتر از قیمت تمام شده به بازار عرضه کند که این امر به ضرر وی تمام می شود.



وی خاطر نشان کرد: نبود سیستم هماهنگ در مورد تهیه و توزیع مرغ یکی از مشکلات صنعت مرغداری خراسان شمالی است.



مدیرعامل اتحادیه مرغ داران خراسان شمالی بیان کرد: مجزا بودن عرضه و تقاضا از یکدیگر و نادیده گرفتن تولیدکننده در زمان مصرف برای مرغدار مشکل ساز شده است، در صورتیکه می توان با حمایت از تولید کنندگان، آنها را به این امر تشویق کرد و وضعیت این استان را در این بخش بهبود بخشید.