ادینهو و نوروزی در صدر جدول گلزنان/ 322 گل از 124 بازیکن تا هفته چهاردهم

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهاردهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر روزهای پنجشنبه و جمعه پیگیری شد. نتایج دیدارهای هفته چهاردهم لیگ برتر به شرح زیر است:

* ملوان بندرانزلی یک - فولاد خوزستان صفر

گل: پژمان نوری (57)

* تراکتورسازی تبریز 2 - پیکان قزوین یک

گل‌ها: آندرانیک تیموریان (9) و علی علیزاده (24) برای تراکتورسازی و سیدامیر میربزرگی (5) برای پیکان

* ذوب آهن اصفهان یک - پاس همدان صفر

گل: ایگور کاسترو (18)

* صنعت نفت آبادان 2 - استقلال تهران صفر

گل‌ها: نبی الله ساکی (29) و لئون پاجاچیان (75)

* سایپای البرز 2 - مس کرمان 4

گل‌ها: عباس محمدرضایی (7 و 85) برای سایپا و فراز فاطمی (1)، فرزاد حسین خانی (25)، محمد منصوری (51) و احمد حسن زاده (78) برای مس

* راه آهن شهرری 3 - استیل آذین تهران صفر

گل‌ها: امین متوسل زاده (8)، ایمان رزاقی راد (13) و بهادر عبدی (88)

* شاهین بوشهر یک - شهرداری تبریز یک

گل‌ها: مهدی نوری (45) برای شاهین و میثم بائو (21) برای شهرداری تبریز

* پرسپولیس 3 - نفت تهران یک

گل‌ها: اشپیتیم آرفی (12 و 50) و علیرضا نورمحمدی (79) برای پرسپولیس و بهمن طهماسبی (22 - پنالتی) برای نفت

در هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور هشت بازی برگزار شد که طی آن 22 گل از خط دروازه‌ها گذشت که میانگین 75/2 گل برای هر بازی است. در این هفته 20 بازیکن موفق به گلزنی شدند. اشپیتیم آرفی، مهاجم پرسپولیس و عباس محمدرضایی، مهاجم تیم سایپای البرز تنها بازیکنانی بودند که در هفته گذشته موفق شدند، 2 گل به ثمر برسانند و در جدول گلزنان لیگ برتر ارتقا پیدا کنند.

"ادر لوسیانو ادینهو"، مهاجم برزیلی تیم فوتبال مس کرمان با وجود آنکه در دیدار با سایپای البرز موفق به گلزنی برای تیمش نشد اما همچنان با 11 گل‌زده صدرنشین جدول گلزنان مسابقات فوتبال لیگ برتر است. رده‌های بعدی جدول گلزنان نیز دست نخورده باقی ماند و تنها عباس محمدرضایی مهاجم تیم سایپا به جمع بازیکنان شش گله پیوست.

در 14 هفته سپری شده از لیگ برتر 322 گل به ثمر رسیده و 124 بازیکن موفق به گلزنی شده‌اند. در هفته چهاردهم لیگ برتر فقط 4 گل توسط بازیکنان خارجی به ثمر رسید و لئون پاچاجیان ارمنستانی برای اولین بار در این فصل موفق به گلزنی شد.

با گذشت 14 هفته از مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور 43 گل توسط 14 بازیکن خارجی به ثمر رسیده است و ادینهو برزیلی همچنان بی رقیب با 11 گل در صدر گلزنان خارجی لیگ برتر قرار دارد.

- جدول گلزنان لیگ برتر به شرح زیر است:

11 گل: ادینهو (مس کرمان)

10 گل: رضا نوروزی (فولاد خوزستان)

9 گل: کریم انصاری فرد (سایپای البرز)

8 گل: میلاد میداودی (استقلال تهران)

7 گل: مهرداد اولادی (ملوان انزلی) و محسن بیاتی نیا (صبای قم)

6 گل: محمد نوری (پرسپولیس تهران)، محمد غلامی (استیل آذین)، محمد حسینی (ذوب آهن اصفهان)، فرهاد مجیدی (استقلال تهران) و عباس محمدرضایی (سایپای البرز)

5 گل: سعید دقیقی (شهرداری تبریز)، غلامرضا رضایی (پرسپولیس تهران)، آرش افشین (فولاد خوزستان)، روح الله عرب (نفت آبادان)، فرهاد خیرخواه (پاس همدان) و احمد حسن‌زاده (مس کرمان)

4 گل: امید شریفی نسب (نفت آبادان)، هادی اصغری (صبای قم)، علی کریمی (شهرداری تبریز)، میلوراد یانوش (سپاهان اصفهان)، سیاوش اکبرپور(استیل آذین)، علیرضا عباسفرد و امیر میربزرگی (پیکان قزوین)، امین متوسل‌زاده و بهادر عبدی (راه آهن شهرری)، پژمان نوری (ملوان بندرانزلی)

3 گل: ایگور کاسترو و محمدرضا خلعتبری (ذوب آهن اصفهان)، جاسم کرار، مسعود ابراهیم‌زاده و علی علیزاده (تراکتورسازی تبریز)، مجید خدابنده لو (پیکان قزوین)، شهرام گودرزی (شهرداری تبریز)، رودریگو لوپز (راه آهن شهرری)، رسول نویدکیا (نفت آبادان)، محمد نزهتی (ملوان انزلی)، آرش برهانی (استقلال تهران)، ایمان حیدری (شاهین بوشهر)، رضا عنایتی و ابراهیم توره (سپاهان اصفهان)، ابراهیم صادقی (سایپای البرز)، بختیار رحمانی (فولاد خوزستان)، میثم بائو و کارلوس ادواردو (شهرداری تبریز) و اشپیتم آرفی (پرسپولیس تهران)

جدول گلزنان خارجی لیگ برتر به شرح زیر است:

11 گل: ادینهو (مس کرمان)

4 گل: میلوراد یانوش (سپاهان اصفهان)

3 گل: رودریگو لوپز (راه آهن شهرری)، جاسم کرار (تراکتورسازی تبریز)، کارلوس ادواردو(شهرداری تبریز)، ابراهیم توره (سپاهان اصفهان)، اشپیتم آرفی (پرسپولیس) و ایگور کاسترو ( ذوب آهن اصفهان)

2 گل: خوزه نارسیسو (نفت تهران) و اکمل هولماتوف(پاس همدان)

یک گل: لئوناردو پیمنتا (تراکتورسازی)، محمود آمنه، ریکاردو دی سوزا(راه آهن شهرری)، خلدون ابراهیم (نفت تهران)، فابیو جانواریو ( سپاهان اصفهان) و لئون پاچاجیان (نفت آبادان)

جدول رده بندی لیگ برتر به شرح زیر است:

1- ذوب آهن اصفهان 28 امتیاز

2- پرسپولیس تهران 27 امتیاز

3- استقلال تهران 24 امتیاز

4- سپاهان اصفهان 23 امتیاز - تفاضل گل 9+ (یک بازی کمتر)

5- مس کرمان 23 امتیاز - تفاضل گل 7+

6- صنعت نفت آبادان 22 امتیاز

7- تراکتورسازی تبریز 20 امتیاز - تفاضل گل 4+

8- راه آهن شهرری 20 امتیاز - تفاضل گل 1-

9- ملوان بندرانزلی 20 امتیاز - تفاضل گل 3-