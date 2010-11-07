توقیف هزار خودرو توسط گروه ضربت پلیس راهور پایتخت

سردار حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: گروه ویژه ضربت پلیس راهور از ماه گذشته تحت نظر معاون عملیات پلیس راهنمایی و رانندگی برای برخورد با بی انضباطی ترافیکی در تهران تشکیل شد.

وی ادامه داد: این تیم ویژه تا کنون در 30 نقطه مختلف تهران به انضباط بخشی پرداخته و با رانندگان متخلف به شدت برخورد کرده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ اظهار کرد: تا کنون نقاطی از جمله سعادت آباد، میدان کاج، خیابان سرو، میدان بهارستان و خیابانهای اطراف، خیابان پیروزی، خیابان 17 شهریور، میدان تجریش، میدان قدس و خیابانهای اطراف، تقاطع معلم تا سه راه ضرابخانه، خیابان گلبرگ، تهران پارس و خیابانهای مختلف غرب از سوی این گروه ساماندهی شده اند.

وی گفت: از مهمترین اقدامات گروه ضربت پلیس راهور برخورد با خودروهایی است که با مخدوش کردن پلاک خود وارد محدوده طرح ترافیک می شدند برهمین اساس در طول یکماه فعالیت این گروه بیش از هزار و 500 خودروی متخلف توقیف و با پرونده قضایی به دادسرای ویژه راهور ارجاع شدند.

سردار رحیمی افزود: با اقدامات و برخوردهای این تیم ویژه در حال حاضر میزان تخلف خودروها در محدوده طرح ترافیک به حداقل رسیده است.

وی تصریح کرد: در زمینه برخورد با خودروهای متخلفی که در خارج از نوبت خود وارد محدوده زوج و فرد می شوند نیز تیم ضربت پلیس راهور اقدامات بسیار خوبی انجام داده که منجر به توقیف دهها خودرو شده است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: در حال حاضر این گروههای ویژه در ابعادی کوچکتر در پنج سرکلانتری پلیس راهور راه اندازی شده اند تا با قدرت بیشتر به فعالیت خود ادامه دهند.

وی اظهار کرد: گروه ضربت پلیس راهور از امروز صبح ساماندهی خیابان گلوبندک تا بازار را آغاز کرده اند.