کشف دستگاه شنود در ستاد حمایت از البرادعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، "عبدالرحمان یوسف" مسئول هماهنگی ستاد حمایت از نامزدی البرادعی اظهار داشت که برخی از مسئولان این ستاد در دفتر وی دستگاه های شنود کشف کرده اند.

وی در این رابطه به مصاحبه "حبیب العادلی" وزیر کشور مصر با روزنامه "صوت الامه" در اکتبر 2005 اشاره کرد که گفته بود سرویس های امنیتی و اطلاعاتی مصر مکالمات شهروندان این کشور را شنود می کنند.

این در حالی است که هیچ منبع دولتی تاکنون به طور رسمی این اقدام را تکذیب نکرده است اما شماری از نزدیکان مقامات دولتی مصر اتهام البرادعی در رابطه با سیستم شنود را غیرواقعی دانسته و تنها یک ادعا دانسته اند.

خاطرنشان می شود محمد البرادعی دو ماه پیش تهدید کرد در صورتی که نظام حاکم در مصر خواسته های وی مبنی بر تغییر را اجابت نکنند نافرمانی مدنی و تظاهرات در خیابان های مصر را خواستار خواهد شد.

البرادعی پیشتر برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری مصر تلاش می کرد اما به دلیل موانع متعدد در این مسیر، در شهریورماه سال جاری از این تصمیم صرف نظر کرد.

