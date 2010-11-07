قدردانی از حماسه ساز ملبورن؛ این بار توسط آبی پوشان دبی !

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، اینکه همان ابتدا فکر کنیم این بازیکن، عرب بوده یا ملیت دیگری داشته است شاید زیاد مهم نباشد اما نکته قابل تأمل این است که این رویداد ستودنی و ارزشمند چرا نباید در کشور ما نیز انجام شود.



با این حال خوب است بدانید که فردی که باشگاه اماراتی از او تقدیر کرد اتفاقا یک ایرانی بود، یک فوتبالیست نام آشنا از ایران که رسانه ها و مسئولان فوتبال کشورمان در طول دوران پس از بازیگریش نه تنها مراسم تقدیری برای وی برگزار نکردند که در طول چند سال اخیر بدلایل مختلفی بارها اسباب آشفتگی او را فراهم آورده اند.



خداداد عزیزی، کسی که همیشه از او به عنوان حماسه‎ساز ملبورن و یکی از اسطوره‎های به یاد ماندنی فوتبال ایران نام برده می شود چند روز پیش در اقدامی غیرمنتظره و البته قابل ستایش از سوی باشگاه النصر امارات، طی مراسمی شایسته مورد تقدیر و تشکر مسئولین این باشگاه عربی قرار گرفت.



درون مایه اصلی این مطلب البته تنها به ماجرای تقدیر از شخص خداداد عزیزی خلاصه نمی شود و صحبت اصلی این است که چرا مسئولان فوتبال کشورمان در زمینه تکریم و تجلیل از اسطوره‎های این رشته ورزشی همانند عرصه های فرهنگی و هنری پیشقدم نمی شوند و در این راستا همیشه در صف عقب قرار گرفته اند.



برگزاری مراسم خداحافظی پس از اتمام دوران بازی وظیفه فدراسیون فوتبال است



یک منتقد برجسته فوتبال در زمینه اهمال مسئولان فوتبال کشورمان برای تقدیر از پیشکسوتان این رشته پرطرفدار ورزشی به خبرنگار مهر در مشهد گفت: در فوتبال جهان معمول بر این است که برگزاری مراسم رسمی خداحافظی بازیکنان بزرگ بر عهده فدراسیون فوتبال کشور مربوطه است و این امر باید از سوی مسئولان پیگیری شود.



امیر حاج رضایی ضمن اشاره به اینکه جایگاه بزرگان فوتبال ایران باید مدنظر قرار بگیرد، تصریح کرد: به اعتقاد من باید در فرصتی شایسته و مطلوب از سوی فدراسیون فوتبال و مسئولان ذیربط، مسابقه ای که در شأن بازیکنان بزرگ فوتبال ایران است برگزار شود و این بازیکنان با خاطره ای خوش و به یاد ماندنی دوران بازیگری فوتبال را کنار بگذارند.



در راستای بزرگداشت شأن پیشکسوتان فوتبال ایران کوتاهی شده است



این پیشکسوت نام آشنای فوتبال ایران ایجاد وقفه بین دوران پایان بازی و برگزاری مراسم خداحافظی را غیرمنطقی دانست و افزود: این مراسم باید پس از اعلام خداحافظی از فوتبال انجام شود چرا که اگر در این بین فاصله زمانی زیادی ایجاد شود، شیرینی و لذت این خداحافظی به نوعی طعم خود را از دست می دهد.



حاج رضایی تصریح کرد: متأسفانه در راستای نکوداشت شأن و منزلت پیشکسوتان نامدار فوتبال ایران کوتاهی شده است و من نیز از این وضع پیش آمده بسیار متأثر و متأسف هستم.



تعلل مسئولان در ارج نهادن به مقام بزرگان فوتبال پذیرفتنی نیست



این منتقد فوتبال کشورمان با بیان اینکه ارج نهادن به مقام بزرگان زمان مربوط به خودش را دارد و نباید در این زمینه تعلل شود، خاطرنشان کرد: تجلیل از چهره های شاخص در هر عرصه ای، به نسل قدیم و جدید بر نمی گردد و لازمه ای است که باید در هنگام خودش اجرایی شود و تعلل مسئولان در جهت این مسئله را پذیرفتنی نمی دانم.



حاج رضایی ادامه داد: مسئولان باید در نظر داشته باشند که پس از اجرایی شدن مسابقه خداحافظی برای بزرگان فوتبال ایران، شایسته است که با فاصله کوتاهی مراسم تقدیر قابل توجه و باشکوهی برگزار شود.



حاج رضایی یادآور شد: معتقدم که برای مراسم پس از اتمام فوتبال بازیکنان نباید واژه خداحافظی را به کار ببریم و لفظ تجلیل را برای آن بسیار پسندیده و شایسته می‎بینم چرا که برگزاری چنین مراسم‎هایی باعث می‎شود که پیشکسوتان فوتبال بیش از پیش رغب شوند تا در حیطه‎های دیگری به فوتبال ایران کمک کنند و به این راه ادامه دهند.



این کارشناس فوتبال در پاسخ به این سئوال که "آیا مراسم بزرگداشت و تقدیر باید فقط برای بازیکنان برگزار شود؟" به خبرنگار مهر در مشهد گفت: ببینید این موضوع تنها به بازیکنانی که فوتبال را کنار می‎گذارند خلاصه نمی‎شود و در همین زمینه هم باید بگویم الان برخی از بازیکنان شاخص فوتبال کشورمان در عرصه مربیگری فعالیت دارند و باید در این جایگاه از آن‎ها تقدیر شود.



سیاستگذاران فوتبال باید به ریشه ها توجه بیشتری داشته باشند



حاج رضایی برگزاری مراسم قدردانی را حق بزرگان فوتبال ایران عنوان کرد و گفت: در نظر گرفتن این مراسم برای بزرگان فوتبال ایران وظیفه مسئولان ورزش کشور است و سیاستگذاران فوتبال ایران باید به ریشه ها توجه بیشتری داشته باشند.



وی ادامه داد: در این مراسم باید جوایز نفیسی به پیشکسوتان پر تلاش فوتبال داده شود و پس از آن آن نیز بازتاب فراوانی از سوی رسانه‎ها صورت بگیرد تا نسل امروز فوتبال ما بداند که چه کسانی در گذشته برای رشد و تعالی این فوتبال زحمت کشیده و البته اینکه پیش نیاز حضور در فوتبال عشق و علاقه است.



تجلیل از چهره‎های ماندگار فوتبال ضروری است



این منتقد فوتبال کشور در پاسخ به این سئوال مهر که "چرا همچون عرصه‎های فرهنگ و هنر، در فوتبال تجلیل از چهره‎های ماندگار صورت نمی گیرد؟"، تأکید کرد: به اعتقاد من فوتبال در زمینه وجود افراد صاحب سبک و خوش نام از بخشهای فرهنگی و هنری کم نمی آورد و اگر چنین ضعفی وجود دارد قطعا مقصرش رسانه‎ها و مسئولان مربوطه هستند چرا که به حد کافی به این موضوع نپرداخته‎اند.



وی افزود: صحبتی که من بر روی آن اصرار دارم این است که باید اصل مرده‎پرستی از ورزش ما خارج شود و تا زمانیکه بزرگان فوتبال کشور زنده هستند این کار صورت بگیرد چرا که اکنون به روحیه و انرژی نیاز دارند و باید بیش از پیش این امر را پر رنگ و مورد توجه قرار دهیم.



این کارشناس و منتقد برجسته فوتبال کشورمان در خاتمه اظهار داشت: همانطور که در رشته‎های فرهنگی و هنری مسئولان کشور مراسمی را برگزار می کنند، تجلیل از چهره‎های ماندگار فوتبال ایران بسیار خاطره‎انگیز و جذاب است و قطع به یقین برگزاری چنین مراسمی برای فوتبال ما ضروری است که امیدوارم این رویداد مهم و ارزشمند هر چه سریع‎تر اجرایی شود.