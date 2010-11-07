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۱۶ آبان ۱۳۸۹، ۱۹:۲۳

سنجش بینایی کودکان در سه هزار پایگاه در گیلان انجام شد

سنجش بینایی کودکان در سه هزار پایگاه در گیلان انجام شد

رشت - خبرگزاری مهر: معاون پیشگیری بهزیستی استان گیلان از معاینه و سنجش بینایی کودکان در سه هزار و 100 پایگاه شهری و روستایی در استان خبر داد.

 سعید سادات منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هزار و800 پایگاه شهری و هزار و 300 پایگاه روستایی با همکاری سه هزار نفر از مربیان، معلمان، بهورزان وکارشناسان برنامه پیشگیری از تنبلی چشم را در استان اجرا کردند.

وی عنوان کرد: این برنامه با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، آموزش و پرورش و بهزیستی از طریق مدارس، خانه های بهداشت و مهدهای کودک انجام می شود.

معاون بهزیستی گیلان گفت: این برنامه در سال گذشته با معاینه و سنجش بینایی 51 هزار و 846 کودک در هزار و 730 واحد شهری و هزار و 142 واحد روستایی اجرا شد که از کودکان مورد معاینه  دو هزار و 845 کودک دارای مشکلات بینایی  و 388 کودک آمبلیوپی تشخیص داده شدند.

وی افزود: هم اکنون چهار دستگاه سنجش بینایی که دو دستگاه در رشت، یک دستگاه در لاهیجان و یک دستگاه در تالش موجود است و برای ارجاعات خاص که بر اساس زمانبندی تمامی شهرهای استان را پوشش خواهند داد.

سادات منصوری اظهارداشت: این برنامه هر سال در آبان ماه بصورت فراگیر در سطح استان انجام می شود اما بعد از آن نیز در مراکز تعیین شده نسبت به انجام معاینه بینایی کودکان اقدام می شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه در سالجاری با هدف سنجش بینایی کودکان دو تا چهار ساله به کمک دستگاههای غربالگری بینایی سنجی جدید و ارائه تمهیدات مناسب در این زمینه یادآورشد: اولیاء با مراجعه به نزدیکترین مهد کودک و آمادگی می توانند اطلاعات لازم را برای زمان و مکان حضور بینایی سنج انجام تست بینایی سنجی با دستگاههای جدید را از شهرستان خود کسب کنند.

کد مطلب 1186407

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