بومهن با حجم گسترده ای از سازه های فاقد پروانه و غیراصولی مواجه است

محمدرضا آهنگران در گفتگو با خبرنگار مهر در بومهن اظهار داشت: ساخت و سازهای بی رویه و غیرمجاز بومهن از سوی برخی سودجویان، این شهر را به جهنمی از ساخت و سازهای غیرمجاز مبدل ساخته است.

این مسئول ادامه داد: بر اساس قوانین موجود، مرجع صدور پروانه ساختمانی در حوزه شهری شهرداری و مناطق روستایی دهیاری‌ و بخشداری محسوب می شود که نهادهای مذکور می بایست بیش از پیش برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در نواحی یاد شده احساس مسئولیت کنند.

وی با اشاره به ساخت و سازهای غیرمجاز سالهای گذشته بومهن یادآور شد: بومهن به دلیل تزلزل مدیریتی گذشته خود به جهنمی دهشتناک از ساخت و سازهای غیرمجاز تبدیل شده بود اما کارکرد غیرقانونی یاد شده در سالیان اخیر به جهت نظارتی جدی و احساس مسئولیت خانواده بزرگ شهرداری بومهن روندی نزولی را در صفحه مشبک آماری خود می بیند.

آهنگران با ابراز ناخرسندی از حجم گسترده ساختمانهایی فاقد پروانه و احداث غیراصولی این سازه ها در شهر بومهن خاطرنشان کرد: متاسفانه بومهن با حجم گسترده ای از ساختمانهای فاقد پروانه احداث و طبعا ساختی غیراصولی مواجه است که این روند نادرست را می توان با اعمال مدیریتی قاطع و اتخاذ تصمیماتی پیشگیرانه مرتفع ساخت.

شهردار بومهن از مبارزه جدی این نهاد با مبحث ساخت و ساز غیرمجاز خبر داد و افزود: در هفته اخیر هفت مورد گزارش تخریب در حریم شهر بومهن اعلام شده است که مالکان آن به علت نداشتن مجوز ساخت با برخورد قاطع پلیس ساختمان روبرو شده اند و شهروندان بدانند که شهرداری از تضییع حقوق آنها به راحتی نخواهد گذشت.

شهر 40 هزار نفری بومهن در شمال شرق استان تهران و در مسیر جاده آبعلی واقع است که در جوار آن شهرهایی مانند پردیس و رودهن دیده میشود. این دیار از سال 1375 با احداث شهرداری به عنوان شهری متشکل از چند روستای مختلف بوجود آمد و در آن اقشار مختلفی از اقوام گوناگون کشور زندگی می کنند.