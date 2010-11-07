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۱۶ آبان ۱۳۸۹، ۹:۵۲

نمایشگاه عکس حج در گلستان گشایش یافت

نمایشگاه عکس حج در گلستان گشایش یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: به مناسبت ایام حج تمتع و عید سعید قربان و با تلاش واحد عکس حوزه هنری استان گلستان آثار تعدادی از هنرمندان استان در محل نگارخانه سوره این مرکز به نمایش گذاشته شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مسئول واحد عکس حوزه هنری گلستان صبح یکشنبه در حاشیه افتتاح این نمایشگاه گفت: این آثار شامل 20 اثر با موضوع حج است که توسط هنرمندانی که به این سفر معنوی مشرف شده بودند خلق شده است.

محمدرضا کیوانفر در ادامه به شکوه و عظمت مناسک حج در این آثار اشاره کرد و گفت: ارائه آثار هنرمندان متعهد با موضوعات مذهبی و دینی ، نقش مؤثری در تقویت روح تعهد در جامعه خصوصاً در بین نسل جوان خواهد داشت.
 
وی در پایان از علاقمندان به هنر عکاسی جهت بازدید از این نمایشگاه دعوت کرد و گفت: این نمایشگاه همه روزه از ساعت 8 تا 19 برای بازدید عموم دایر است.
 
این نمایشگاه به مدت دو هفته دایر است.
کد مطلب 1186418

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