نمایشگاه عکس حج در گلستان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مسئول واحد عکس حوزه هنری گلستان صبح یکشنبه در حاشیه افتتاح این نمایشگاه گفت: این آثار شامل 20 اثر با موضوع حج است که توسط هنرمندانی که به این سفر معنوی مشرف شده بودند خلق شده است.

محمدرضا کیوانفر در ادامه به شکوه و عظمت مناسک حج در این آثار اشاره کرد و گفت: ارائه آثار هنرمندان متعهد با موضوعات مذهبی و دینی ، نقش مؤثری در تقویت روح تعهد در جامعه خصوصاً در بین نسل جوان خواهد داشت.

وی در پایان از علاقمندان به هنر عکاسی جهت بازدید از این نمایشگاه دعوت کرد و گفت: این نمایشگاه همه روزه از ساعت 8 تا 19 برای بازدید عموم دایر است.

این نمایشگاه به مدت دو هفته دایر است.