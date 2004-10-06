به گزارش خبرگزاري مهر، در اين مراسم همزمان با ورود فرمانده كل قوا به محل دانشگاه علوم انتظامي و ميدان سان، سرود جمهوري اسلامي ايران نواخته شد و ايشان ضمن حضور در محل يادمان شهدا و قرائت فاتحه به مقام شامخ شهيدان اداي احترام كردند.

ايشان سپس از يگان‌هاي حاضر در ميدان سان ديدند.

حضرت آيت الله خامنه‌اي در اين مراسم ضمن تبريك هفته‌ نيروي انتظامي، برقراري نظم و امنيت در جامعه را مهم‌ترين وظيفه‌ اين نيرو برشمردند و تاكيد كردند: اقتدار در مقابل قانون‌شكنان و جنايتكاران و برخورد همراه با رافت و ادب با مردم بايد سرلوحه‌ نيروي انتظامي قرار گيرد.

ايشان با اشاره به پيشرفت‌هاي اخير نيروي انتظامي به ويژه در زمينه نظم و سازماندهي، آشنايي با شيوه‌هاي علمي و تعامل مناسب با مردم خاطرنشان كردند: نگرش صحيح به مقوله نظم و امنيت، به همراه " برنامه‌ريزي علمي"، "مديريت قوي" و "كار بي‌وقفه"، نتايج درخشان بيشتري براي نيروي انتظامي و ملت ايران خواهد داشت.

فرمانده كل قوا با تاكيد بر اينكه نيروي انتظامي بايد به مسير تكاملي خود هم‌چنان ادامه دهد، افزودند: انتظارات جامعه از اين نيرو، قدرت و اقتدار، هوشمندي و پيچيدگي، سالم و امين بودن، سريع و به هنگام بودن، رعايت ادب و داشتن روحيه‌ بيان و تفاهم با مردم است.

حضرت آيت الله خامنه‌اي با تاكيد بر اينكه جمهوري اسلامي ايران يكي از امن‌ترين كشورهاي دنياست، حضور قدرت‌هاي مداخله‌گر در نقاط مختلف دنيا را، موجب بروز ناامني مدني، فرهنگي و اخلاقي دانستند و افزودند: ملت ايران مصمم است، با قدرت و عزم خود كشور را اداره و از نفوذ قدرت‌ها جلوگيري كند و نيروي انتظامي نيز در اين خصوص نقش خود را به خوبي ايفا كرده است.

ايشان همچنين با اشاره به اوضاع تاسف‌بار عراق و فلسطين اشغالي و كشتار كودكان، زنان و انسان‌هاي بي‌گناه به بهانه مبارزه با تروريسم، تاكيد كردند: اين گونه اقدامات ضمن آن كه تروريسم را ريشه‌كن نمي‌كند بلكه مقاومت‌هاي مردم را افزايش مي‌دهد و زمينه‌ساز اقدامات خشونت‌بار در منطقه و جهان مي‌شود.

رهبر معظم انقلاب اسلامي تصريح كردند: تا زماني كه دنيا و سازمان‌هاي بين‌المللي در مقابل اين جنايات سكوت كرده‌اند، نمي‌توانند مدعي حمايت از حقوق بشر و مبارزه با تروريسم باشند.

همچنين در اين مراسم دانشجويان دانشگاه علوم انتظامي سوگندنامه‌ را قرائت كردند و در ادامه استادان، فرماندهان و رتبه‌هاي اول فارغ‌ التحصيلان سردوشي و هداياي خود را از دست فرمانده كل قوا دريافت كردند.

سرتيپ قاليباف فرمانده‌ نيروي انتظامي درابتداي اين مراسم با اشاره به وظيفه‌ قانوني اين نيروبراي تامين امنيت مردم و برقراري نظم و انضباط اجتماعي، گفت : تلاش براي افزايش دانش و تخصص نيروهاي انتظامي در رده‌هاي مختلف، تغيير ساختار نيروي انساني، بومي ساختن آخرين تجربه‌هاي پليس كشورهاي ديگر، برخورد قاطع با تبهكاران، افزايش ارتباط با مردم و برخورد مناسب با آنان از جمله اقدامات نيروي انتظامي است.

سرتيپ دوم كاكويي فرمانده دانشگاه علوم انتظامي نيز ضمن ارايه گزارش تحصيلي، ايجاد دانشكده‌هاي تخصصي پليس، برگزاري دوره‌هاي تخصصي و آموزشي براي فرماندهان و افسران، راه‌اندازي 27 گروه علمي و آموزشي و تدوين طرح جامع منش انتظامي را از جمله اقدامات انجام گرفته در دانشگاه علوم انتظامي برشمرد.

در اين مراسم ضمن اجراي عمليات رزمي، عمليات ويژه دستگيري سارقان و نجات گروگان‌ها نيز انجام شد.

در اين مراسم همچنين يگان‌هاي مختلف نيروي انتظامي از مقابل فرمانده‌ كل قوا رژه رفتند.

حضرت آيت الله خامنه اي همچنين در جمع فرماندهان نيروي انتظامي ، برنامه ريزي علمي و آموزشي را زير بناي اصلاح و پيشرفت امور دانستند و تاكيد كردند: نيروي انتظامي بايد با استفاده از تجارب ديگران و بهره گيري از ابتكارات داخلي و شناسايي صحيح وضعيت جامعه ، برنامه ريزي علمي دقيقي انجام دهد و با جديت و تلاش مستمر درجهت ارتقاء بيش از پيش و حل مشكلات گام بردارد.

ايشان پيشگيري از جرم را يكي از ضرورتهاي جامعه و وظيفه دستگاههاي مختلف بر شمردند و افزودند: وظيفه نيروي انتظامي براي پيشگيري از جرم، حضور مقتدرانه در همه نقاط است كه اين مساله بايد تقويت شود.

مقام معظم رهبري از تامين امنيت اخلاقي و فرهنگي جامعه به عنوان يكي از وظايف بسيار مهم نيروي انتظامي نام بردند و خاطرنشان كردند: بايد ضمن فرهنگ سازي در خصوص امنيت ، با اشاعه فساد و فساد علني بصورت مدبرانه و هوشيارانه مقابله و از امنيت فرهنگي و اخلاقي مردم دفاع كرد.

ايشان همچنين با تاكيد بر لزوم بازآموزي و بازيابي مستمر نيروها بخصوص نيروهايي كه با مجرمان و مفسدان سروكار دارند به اهميت ارتقاء منزلت نيروي انتظامي در نظر مردم اشاره كردند و افزودند: نيروي انتظامي بايد همواره در نظر مردم به عنوان نيرويي قوي و مقتدر و حامي مردم جلوه نمايد.

حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به بهبود جايگاه نيروي انتظامي در جامعه و ارتقاء منزلت آن خاطرنشان كردند: مناعت طبع يكي از نكاتي است كه مي تواند موجب ارتقاء بيش از پيش منزلت نيروي انتظامي شود.

پيش از سخنان مقام معظم رهبري، سردار سرتيپ قاليباف فرمانده نيروي انتظامي ضمن ارايه گزارشي از وضعيت گذشته و حال نيروي انتظامي و افق پيش روي آن و چالشها، از انسجام در درون سازمان ، تعامل با نهادهاي حاكميتي و اعتماد سازي با مردم و جامعه به عنوان سه رويكرد اساسي نيرو نام برد و گفت: از چهار سال پيش براي تحق اين سه رويكرد ، چهارده اصل در دستور كار نيروي انتظامي قرار گرفته است كه تقدم پيشگيري بر برخورد، جامعه محوري، گسترش و فراگيري امنيت ، سرعت ، دقت و صحت عمل جهت گيري علمي و تخصصي، مشاركت و نظارت عمومي و مدرن سازي از جمله اين اصول است.

وي به پيشرفت هاي بدست آمده در نيروي انتظامي اشاره كرد و افزود: افزايش سطح علمي و تخصصي كاركنان و فرماندهان نيرو، توسعه زير ساختهاي فني و سازماني، بهسازي الگوي رفتاري با مردم، افزايش توانايي هاي اطلاعاتي و علمي در بخش آگاهي و كشف جرم، افزايش ميزان احساس امنيت، توسعه انضباط اجتماعي و كنترل عبور و مرور و حمل و نقل، كنترل موثر مرزها، كاهش جرايم و توسعه امنيت اخلاقي از مهمترين دستاوردهاي نيروي انتظامي در سالهاي اخير است.