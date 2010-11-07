حقوق بازداشت شدگان در هلند نقض می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، "الین روس" و "جاناتان ویتمان" در مقاله ای در این روزنامه تحت عنوان "وضعیت بازداشتگاه‌های مهاجرین غیر قانونی در هلند‌" می نویسند: سازمان عفو بین الملل طی‌ آخرین گزارش خود در ارتباط با بازداشتگاه‌های افرادی که به صورت غیر قانونی در هلند بسر می برند آمستردام را متهم کرد که همچنان به نقض حقوق بشر در ارتباط با این دسته از افراد ادامه می دهد.



سازمان عفو بین الملل در ادامه گزارش خود آورده است: گرچه این افراد مرتکب جرمی‌ نشده اند، اما هم اکنون حدود ۸ تا ۱۰ هزار نفر آنها در بازداشتگاه‌های ویژه هلند به سر می برند.



در مطلب سازمان عفو بین الملل آمده است: خانم "نباهت البیراک" معاون سابق وزیر دادگستری در سال ۲۰۰۸ اعلام کرد که وضعیت افراد غیر قانونی در هلند بهتر خواهد شد اما به گفته سازمان عفو بین الملل هیچ بهبودی در بازداشتگاه‌ها و یا درخصوص وضعیت حقوق بشری این افراد دیده نمی‌شود.



"ادوارد نزرسکی‌" رئیس دفتر سازمان عفو بین الملل در هلند می‌گوید: دولت از توصیه‌های ما پیروی نمی کند. این سازمان معتقد است که از راههای متفاوتی می‌توان افراد غیر قانونی را در هلند زیر نظر داشت. برای نمونه می‌توان آنها را مجبور به معرفی‌ هفتگی به اداره‌های پلیس نمود.



سازمان عفو بین الملل می‌گوید دولت تنها از گزینه بازداشت این دسته از افراد استفاده می‌کند و این موضوع مخارجی معادل ۹۲ میلیون یورو در بر دارد.



"رانجی ادوارد" یکی‌ از افراد غیر قانونی‌ که از اواخر سال گذشته در بازداشتگاه فرودگاه آمستردام به سر می برد می‌گوید: یک خلافکار می داند که برای چه مدتی‌ می‌بایست در زندان به سر ببرد، اما ما این را هم نمی دانیم.



میانگین بازداشت پناهندگان در سال گذشته ۹۷ روز بوده، اما عده ای به مدت ۲ سال در این بازداشتگاه‌ها زندانی می شوند. در دانمارک میانگین مدت بازداشت این افراد ۴۷، آلمان ۴۲ و بلژیک ۲۳ روز است.



سازمان عفو بین الملل تاکید نموده که مراقبت‌های پزشکی‌ در بازداشتگاههای هلند بسیار بحرانی‌ است. بازداشت شدگانی که مشکلات جسمی‌ دارند تنها یک قرص مسکن دریافت می کنند.

ادوارد می‌گوید: باید تاکید کنم که ما تنها یک عدد قرص دریافت می‌کنیم، زیرا آنان می ترسند که ما با این قرص‌ها دست به خودکشی‌ بزنیم. چندی پیش فردی که مشکلات سنگ کلیه داشت تنها یک قرص مسکن از کارکنان بازداشتگاه دریافت کرد. او چندین روز با دردی وحشتناک در سلول خود بسر برد و دکتری به سراغ او نیامد.



سازمان عفو بین الملل در بخش دیگری از گزارش خود به یک خانم سورینامی ۴۲ ساله اشاره می کند که با وجود حاملگی با دستبند به بیمارستان انتقال داده شد.

در این باره این سازمان عنوان می کند: نه‌ تنها مراقبت‌های پزشکی‌ بلکه وضعیت بازداشتگاه‌هایی که این افراد در آن به سر می برند از زندان‌های معمولی‌ نا مناسب تر است.



بازرسان وزارت بهداشت هلند اوایل سال جاری این بازداشتگاه‌ها را کنترل کرده و اعلام کردند بازداشتگاه‌ها وضعیتی بسیار نامناسب دارند. این بازرسان تاکید کردند شکل و وضعیت محلی که زندانیان می توانند در آنجا استراحت کنند باعث تأسف و شرم آور است.



سازمان عفو بین الملل می‌گوید: به شکایت افرادی که از سوی کارکنان بازداشتگاه‌ها مورد ضرب و شتم قرار می گیرند توجهی نمی‌شود. همچنین وکلای این افراد کار خود را انجام نداده زیرا آنان از سوی دولت تنها ۲۵ تا ۷۵ درصد از مخارج را دریافت می کنند.



"آنتون کالم‌هات" یکی از اساتید حقوق می‌گوید: اکنون بسیاری از زندانی‌ها و افرادی که دست به اعتصاب غذا زده اند در سلول‌های انفرادی انداخته می شوند. در حالی که هیچکس حق ندارد زندانی که دست به اعتصاب غذا زده است را به سلول کوچک انفرادی انتقال دهد. وی افزود چنین اعمالی با مفاد سه معاهده حقوق بشری بین المللی در تضاد است.



سازمان عفو بین الملل در پایان می افزاید: اکنون همچنان نوجوانان، قربانیان شکنجه و یا قاچاق انسان، زنان حامله، افراد سالمند و مریض های روحی‌ زیادی در این چنین بازداشتگاههایی بسر می برند.