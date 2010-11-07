ارائه شکایت درباره انحلال دانشگاه "ایران" به کمیسیون اصل 90 مجلس

سیدفاضل موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شکایتی از برخی افراد درباره انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران به این کمیسیون رسیده است که در فرصت مناسب به آن رسیدگی می شود.

وی در خصوص زمان رسیدگی به این شکایت یادآور شد: در حال حاضر نمایندگان در حال بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه هستند که پس از آن درباره این شکایت بررسی لازم صورت می گیرد.

به گزارش مهر، دانشگاه علوم پزشکی ایران از روز شنبه 8 آبان ماه 89 بر اساس ابلاغ مصوبه شماره 677/110 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور منحل شده است. کلیه فعالیتهای بهداشتی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران واقع در استان البرز به دانشکده علوم پزشکی کرج، کلیه واحدهای بهداشتی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کلیه واحدهای آموزشی و پژوهشی و دانشجویی به دانشگاه علوم پزشکی تهران منتقل شد.