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۱۵ مهر ۱۳۸۳، ۱۴:۲۲

گردهمايي سراسري حزب موتلفه اسلامي در مشهد برگزار مي شود

گردهمايي مشترك اعضاي شوراي مركزي، هيات اجرايي و دبيران استانهاي حزب موتلفه اسلامي پنجشنبه در مشهد برگزار مي شود.

به گزارش سرويس سياسي مهر- اين گردهمايي با هدف آمادگي براي حضور گسترده ، هماهنگي درانتخاب شايسته و معرفي دولت كارآمد برگزارخواهد شد.

حبيبي دبيركل و پرورش عضو شوراي مركزي حزب موتلفه دراين گردهمايي سخنراني مي كنند.

 

کد مطلب 118643

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