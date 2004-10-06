گردهمايي سراسري حزب موتلفه اسلامي در مشهد برگزار مي شود

به گزارش سرويس سياسي مهر- اين گردهمايي با هدف آمادگي براي حضور گسترده ، هماهنگي درانتخاب شايسته و معرفي دولت كارآمد برگزارخواهد شد.
حبيبي دبيركل و پرورش عضو شوراي مركزي حزب موتلفه دراين گردهمايي سخنراني مي كنند.
گردهمايي مشترك اعضاي شوراي مركزي، هيات اجرايي و دبيران استانهاي حزب موتلفه اسلامي پنجشنبه در مشهد برگزار مي شود.
به گزارش سرويس سياسي مهر- اين گردهمايي با هدف آمادگي براي حضور گسترده ، هماهنگي درانتخاب شايسته و معرفي دولت كارآمد برگزارخواهد شد.
حبيبي دبيركل و پرورش عضو شوراي مركزي حزب موتلفه دراين گردهمايي سخنراني مي كنند.
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