گردهمايي سراسري حزب موتلفه اسلامي در مشهد برگزار مي شود

به گزارش سرويس سياسي مهر- اين گردهمايي با هدف آمادگي براي حضور گسترده ، هماهنگي درانتخاب شايسته و معرفي دولت كارآمد برگزارخواهد شد.

حبيبي دبيركل و پرورش عضو شوراي مركزي حزب موتلفه دراين گردهمايي سخنراني مي كنند.