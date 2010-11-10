سیاوش جمادی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اینکه متون علوم انسانی را باید با چه قواعدی خواند و روش وی در خوانش متون رشته خود چگونه است گفت: از کلمه علوم انسانی روشن است علومی را شامل می شود که در مورد پدیدارهای فردی و جمعی است، در مورد وجود فردی و اجتماعی انسان است بنابراین خود انسان بسته به وضعیتی که در آن قرار دارد این قواعد را تعیین میکند .
جمادی یادآور شد: یعنی خوانش علوم انسانی قواعد خاصی ندارد یا دست کم من نمیتوانم تعیین کنم بلکه هرکس بنا بر انسانیت منحصر بفرد خود و برحسب انگیزه خاص و باز منحصر در اینجایی و اکنونی حیات فردی و اجتماعی در پی پاسخ به مسائل آن حیات خاص بر آید.
وی افزود:هرگونه قاعده در این مورد تعیین تکلیف برای عنصر آزادی بشرط امکان جستار علوم انسانی است.
این مترجم کتابهای فلسفی درمورد اینکه متون رشته خود را چندبار مطالعه میکند نیز اظهارداشت: متون مربوط به فلسفه، ادبیات، مطالعات فرهنگی، روزنامهها، مسائل روز حتی صفحه حوادث علاوه بر صفحه اندیشه، متون تاریخی و متون علوم انسانی، رمان، همه اینها را ت اکنون مطالعه کردهام و میکنم و آن چیزی را که برای من قابل فهم نبوده یا از جذابیت زیادی برخوردار بوده، گاهی چندین بار و بارها مطالعه کردهام. رمانهایی است که من بارها و بارها خواندم یا آثاری است که علاوه بر یکبار دوبار خواندن بعنوان آثار مرجع است یعنی چنان در تفکر و تاریخ اندیشه نقش تعیین کنندهای دارند که مدام به آنها مراجعه میشود .
مترجم "هستی و زمان" در مورد یادداشتهای متون مطالعه شده نیز گفت: امکانات زیادی برای آرشیو مطالب ندارم حتی جایی برای کتابهایم ندارم و از کامپیوتر برای این منظور استفاده نمیکنم. بنابراین بیشتر به شیوه سنتی و قدیمی نت برداری میکنم . بطور معمول هرکتابی را که میخوانم در کنارش کاغذهایی با قطع خود اوراق همان کتاب میبرم و مطالبی که به ذهنم میرسند و این مطالب قابلیت ارجاع دارند را یادداشت میکنم . به عبارت دیگر علاوه بر فهرست موضوعی که یک کتاب ممکن است داشته یا نداشته باشد خودم یک فهرست موضوعی برای آن کتاب مینویسم و آن فهرست موضوعی به من کمک میکند در موقع نوشتن چه مطلبی و چه مضمونی در کجا و در چه صفحهای و درچه پاراگرافی و در چه کتابی قرارد ارد.
جمادی یادآور شد: خیلی از کتابهای من هستند که باد کردهاند زیرا آن فهرست موضوعی را لای آن کتاب قرار دادهام که دسترسی هم به آن آسانتر باشد .
نظر شما