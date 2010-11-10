سیاوش جمادی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اینکه متون علوم انسانی را باید با چه قواعدی خواند و روش وی در خوانش متون رشته خود چگونه است گفت: از کلمه علوم انسانی روشن است علومی را شامل می شود که در مورد پدیدارهای فردی و جمعی است، در مورد وجود فردی و اجتماعی انسان است بنابراین خود انسان بسته به وضعیتی که در آن قرار دارد این قواعد را تعیین می‏کند .

جمادی یادآور شد: یعنی خوانش علوم انسانی قواعد خاصی ندارد یا دست کم من نمی‏توانم تعیین کنم بلکه هرکس بنا بر انسانیت منحصر بفرد خود و برحسب انگیزه خاص و باز منحصر در اینجایی و اکنونی حیات فردی و اجتماعی در پی پاسخ به مسائل آن حیات خاص بر آید.

وی افزود:هرگونه قاعده در این مورد تعیین تکلیف برای عنصر آزادی بشرط امکان جستار علوم انسانی است.

این مترجم کتابهای فلسفی درمورد اینکه متون رشته خود را چندبار مطالعه می‎کند نیز اظهارداشت: متون مربوط به فلسفه، ادبیات، مطالعات فرهنگی، روزنامه‏ها، مسائل روز حتی صفحه حوادث علاوه بر صفحه اندیشه، متون تاریخی و متون علوم انسانی، رمان، همه اینها را ت اکنون مطالعه کرده‏ام و می‎کنم و آن چیزی را که برای من قابل فهم نبوده یا از جذابیت زیادی برخوردار بوده، گاهی چندین بار و بارها مطالعه کرده‎ام. رمانهایی است که من بارها و بارها خواندم یا آثاری است که علاوه بر یکبار دوبار خواندن بعنوان آثار مرجع است یعنی چنان در تفکر و تاریخ اندیشه نقش تعیین کننده‏ای دارند که مدام به آنها مراجعه می‎شود .

مترجم "هستی و زمان" در مورد یادداشتهای متون مطالعه شده نیز گفت: امکانات زیادی برای آرشیو مطالب ندارم حتی جایی برای کتابهایم ندارم و از کامپیوتر برای این منظور استفاده نمی‏کنم. بنابراین بیشتر به شیوه سنتی و قدیمی نت برداری می‏کنم . بطور معمول هرکتابی را که می‎‏خوانم در کنارش کاغذهایی با قطع خود اوراق همان کتاب می‎برم و مطالبی که به ذهنم می‏رسند و این مطالب قابلیت ارجاع دارند را یادداشت می‏کنم . به عبارت دیگر علاوه بر فهرست موضوعی که یک کتاب ممکن است داشته یا نداشته باشد خودم یک فهرست موضوعی برای آن کتاب می‏نویسم و آن فهرست موضوعی به من کمک می‏کند در موقع نوشتن چه مطلبی و چه مضمونی در کجا و در چه صفحه‎ای و درچه پاراگرافی و در چه کتابی قرارد ارد.

جمادی یادآور شد: خیلی از کتابهای من هستند که باد کرده‏اند زیرا آن فهرست موضوعی را لای آن کتاب قرار داده‎ام که دسترسی هم به آن آسانتر باشد .