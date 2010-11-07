آزادی سه گروگان توسط ماموران دریابانی هرمزگان از دست گروگانگیران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ قلندر لشکری در تشریح این خبر گفت: برابر گزارش پست کنترل مراقبت مرزی دریایی جوادالائمه پایگاه دریابانی بندر لنگه مبنی بر وجود یک فروند قایق در نزدیکی سکوی نفتی بلال، ماموران گشتی یگان به محل عزیمت کردند که قایق مذکور به محض مشاهده ماموران اقدام به فرار کرد.

وی ادامه داد: قایق مذکور طی تعقیب و گریز توقیف شد و در بازرسی اولیه چهار نفر سرنشین که همگی اهل و ساکن جنوب بودند سه نفر تبعه هندوستانی را به انگیزه خرید و فروش مواد مخدر به گروگان گرفته بودند که دستگیر شدند.

فرمانده دریابانی استان هرمزگان افزود: در این عملیات تعداد یک قبضه اسلحه شکاری سوزنی ته پر کالبیر 12، تعداد 12 تیر فشنگ شکاری، یک دستگاه GPS، یک دستگاه گوشی تلفن همراه و سه دستگاه موتور قایق صیادی که متعلق به اتباع خارجی بوده کشف و ضبط شد.

سرهنگ لشکری در ادامه تصریح کرد:‌ گروگانگیران پیشنهاد یک میلیارد ریال معادل یکصد میلیون تومان رشوه داده بودند.