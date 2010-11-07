تلفن استاندار کرمان جوان روستایی را غافلگیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، در حالیکه در ابتدای سال جاری مسئولان وقت استان کرمان در خصوص اشتغالزایی و ایجاد 45 هزار شغل در این استان تعهد کردند اما پس از گذشته هفت ماه از زمان این تعهد از 45 هزار شغل در استان کرمان تنها 12 هزار شغل محقق شده است و این در حالی است که استاندار فعلی کرمان در جسله کارگروه اشتغال استان کرمان که ظهر شنبه در سالن پیامبر اعظم استانداری کرمان برگزار شد از مدیران دستگاهها اجرایی خواست با کار کارشناسی و ارائه دلیل و مدرک دقیق میزان شغلی را که نمی توانند تولید کنند را اعلام کنند.

هم اکنون میزان نرخ بیکاری در استان کرمان 14 درصد اعلام شده است و پائین آوردن این نرخ در استان نیاز به پیگیری و تعهد مدیران استان کرمان در بخشهای مختلف دارد که استاندار کرمان در جلسه کارگروه اشتغال بر این نکته تاکید کرد و به صورت عملی پیگیری مجدانه خود در زمینه اشتغال را به مدیران ثابت کرد.

تماس استاندار کرمان با یک جوان روستایی

اسماعیل نجار برای پیگیری ایجاد اشتغال برای یک جوان روستایی در یکی از مناطق دور افتاده شهرستان بافت کرمان در حین برگزاری کارگروه اشتغال با موبایل خود و از طریق سایت اشتغال استان کرمان با موبایل یک جوان روستایی جویای کار تماس گرفت و با انجام ارتباط تلفنی ده دقیقه ای روند دریافت وام، میزان درآمد زایی و همچنین مشکلات اشتغال این فرد را پیگیری کرد.

نکته جالب توجه در این ارتباط تلفنی ده دقیقه ای این بود که جوان روستایی باور نمی کرد استاندار کرمان با وی تماس گرفته است و مشکلاتش در زمینه مراحل مختلف دریافت وام خود اشتغالی و راه اندازی محل کسب و کارش را پیگیری می کند.

روند اشتغال زایی در کرمان راضی کننده نیست

نجار در ادامه کارگروه اشتغال استان کرمان از روند فعلی ایجاد اشتغال در استان کرمان ابراز نارضایتی کرد و گفت: دستگاههای اجرایی استان کرمان باید ظرف 10 روز آینده کلیه اطلاعات مربوط به اشتغال زایی خود را روی سایت مربوطه قرار دهند تا همانند این مورد قابل پیگری باشد.

استاندار کرمان خاطرنشان کرد: مدیران استان کرمان باید با شرکت در کارگروه که از این پس به صورت هفتگی در استانداری کرمان برگزار می شود تک تک پاسخگوی عملکرد خود در زمینه اشتغال باشند.

اگر نمی تواند اشتغال زایی کنید دلایل خود را بگویید

وی گفت: در هر صورت ایجاد 45 هزار شغل در کرمان تعهد شده است و اگر کسی و دستگاهی نمی تواند این میزان اشتغالزایی را انجام دهد باید دلایل خود را کاملا فنی و دقیق جمع آوری کند و در اختیار قرار دهد اما به هیچ وجه آمار کارشناسی نشده ارائه نکنید.

حلقه مفقوده مشکل اشتغال در کرمان را پیدا کنید

مقام عالی دولت در استان کرمان افزود: در چرخه اشتغالزایی کرمان یک حلقه مفقوده وجود دارد که مدیران دستگاههای اجرایی باید در پیدا کردن و رفع آن نهایت کوشش خود را انجام دهند و در نهایت نیز در زمینه کار خود پاسخگو باشند.

استاندار کرمان تاکید کرد: امکان و سرمایه لازم در خصوص اشتغال زایی فراهم است و باید مدیران با کار و تلاش اشتغال برای افراد بیکار به وجود آورند و کم کاری در این خصوص پذیرفته نیست.

ایجاد کار باید دغدغه اول مدیران باشد

وی با تاکید بر ریسک پذیری مدیران گفت: اشتغال باید دغدغه اول همه مدیران استان کرمان باشد.

استاندار کرمان تاکید کرد ایجاد اشتغال در کرمان نیاز به یک نگاه جدید دارد و اگر قرار باشد هر هفته مدیران را دور یک میز جمع می کنم و پیگیر تک تک موضوعات باشم این کار را انجام می دهم اما باید اشتغال زایی در کرمان روند مطلوبی به خود گیرد.

وی گفت: از این فرصت طلایی که در زمینه اشتغال در کشور ایجاد شده است باید نهایت بهره را ببریم در غیر این صورت دچار غفلت و گناه شده ایم.