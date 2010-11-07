آغاز به کار جشنواره دوربین. نت

به گزارش خبرگزاری مهر پنجمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت شنبه ۱۵ آبان با افتتاح سالن‌های نگارخانه عکس در برج میدان آزادی رسما افتتاح شد.

در نگارخانه‌های برج میدان آزادی عکس‌های خبری برتر پنجمین جشنواره در ده بخش جشنواره شامل سیاسی، فرهنگی و هنری، ورزشی، اجتماعی، اقتصادی، بین‌الملل، مستند اجتماعی، پرتره محیطی، سفر و ایرانگردی و بخش اعضا به نمایش درمی‌آید و تا دوشنبه ۲۴ آبان ماه ادامه دارد.

تمام عکس‌های هر بخش در طول برگزاری جشنواره به صورت اسلایدشو هر روز برای حاضران در سینماکوچک برج آزادی به نمایش درمی‌آید.

در بخش مسابقه فیلم و مولتی مدیا از روز یکشنبه ۱۶ آبان‌ماه در سالن سینما چهاربعدی برج میدان آزادی فیلم‌ها و مولتی‌مدیاها با توجه به جدول جشنواره تا پنجشنبه ۲۰ آبان ماه اکران می‌شوند.

امسال نیز مانند سال‌های گذشته کارگاه‌های آموزشی هر روز طبق برنامه برگزار و مراسم اختتامیه، جشن عکاسان خبری و اهدای جوایز روز جمعه ۲۱ آبان‌ماه ساعت ۱۷ در سالن بزرگ برج میدان آزادی برگزار می‌شود.

همچنین در روز نخست رضا معطریان در کارگاه هنرعکاسی حضور یافت. این کارگاه با حضور بیش از 100 نفر برگزار شد که بیش از گنجایش سالن ایرانشناسی مجموعه برج آزادی بوده است.