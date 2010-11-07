افزایش آمار بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی در عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به دولتی بودن اکثر دانشگاههای عربستان، آمار افراد تحصیل کرده در این کشور افزایش داشته و به تبع آن آمار بیکاری فارغ التحصیلان نیز نسبت به سالهای گذشته رشد تصاعدی پیدا کرده به طوریکه در حال حاضر آمار بیکاری در زنان فارغ التحصیل بیشتر از مردان است.

به طور کلی تحصیلات دانشگاهی در عربستان به دو شکل سنتی اسلامی و الگو گرفته از غرب است که البته در بیشتر دانشگاهها آموزش به شکل سنتی بوده و همین مسئله باعث می‌شود تا فارغ التحصیلان این دانشگاهها کمتر مهارت‌های لازم در زمینه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی را داشته و مجبور به کار در مشاغل کاذب و مشاغل غیر مرتبطی مانند معلمی با درآمدی بسیار پایین شوند.

بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاههای عربستان اعلام کردند که به دلیل نبود کارهای مناسب مجبور هستند در مدارس خصوصی به عنوان آموزگار مشغول به کار شوند.

بر اساس اعلام یونیورسیتی نیوز، طبق آمار سال گذشته، 350 هزار نفر از فارغ التحصیلان دانشگاههای سنتی در عربستان به دلیل نداشتن مهارتهای لازم در بخشهای فنی و حرفه ای، متقاضی یافتن کار در بخش آموزش و پرورش بودند.

یافتن شغل مناسب تنها دغدغه فارغ التحصیلان دانشگاههای سنتی عربستان نبوده و افرادی که در رشته های تخصصی و حرفه ای تحصیل کردند موفق به یافتن مشاغل دولتی و مشاغل مرتبط با رشته تحصیلی خود نیستند.

وزارت خدمات دولتی عربستان هیچ پاسخی در مورد اعتراضاتی که فارغ التحصیلان نسبت به کمبود فرصتهای شغلی دارند نداشته و اعلام کرد اقدام جدید مدارس خصوصی برای به کار گیری نیروهای ناوارد باعث کاهش بار علمی معلمان و در نهایت افت بخش آموزشی مقاطع ابتدایی و راهنمایی مدارس می‌شود.

بر اساس گزارش عرب نیوز به تازگی تحقیقاتی توسط کمیته توسعه منابع انسانی در عربستان انجام شده است تا رابطه میان نیازهای بازار کار و برنامه های آموزشی ارائه شده در موسسات آموزش عالی مورد بررسی قرار گیرد تا بدین وسیله بتوانند راه حلهای جدیدی برای رفع این مشکل ارائه کنند.