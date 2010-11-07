گروه 1+5 درپی پیچیده کردن مذاکرات است / هدف غرب تفاهم نیست

جهانگیرزاده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در بیان ارزیابی از مذاکرات 1+5 با ایران و چگونگی عملکرد این گروه در این مذاکرات گفت: غرب به دنبال این است که از شرایط موجود با به تعویق انداختن مذاکرات و اظهارنظرهای متفاوت بیشترین منافع را برای خود کسب کند، بر این اساس به دنبال سیگنال هایی هستند که در داخل کشور به صورت رسمی و غیررسمی فرستاده میشود .
وی افزود: اما تهران باید به این مورد توجه داشته باشد که ما نمیتوانیم با پیشنهادات متفاوتی که از سوی غرب مطرح میشود پای مذاکرات برویم بلکه باید غرب با یک رفتار و پیشنهاد مشخص جلو بیاید.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس این رفتار کشورهای غربی را به معنای این دانست که کشورهای غربی به دنبال ایجاد تفاهم نیستند بلکه به دنبال پیچیدهتر کردن مذاکرات هستند.
وی ادامه داد: کشورهای غربی به گونهای عمل میکنند که در فضای مذاکره و پس از آن بتوانند ، مشکل را بر سر نوع پیشنهادات ایران ، نوع برخورد جمهوری اسلامی با پیشنهادات و یا کیفیت مذاکره کنندگان بیاندازند و این بدان معناست که آنها دنبال ایجاد تفاهم نیستند.
جهانگیرزاده تاکید کرد: جمهوری اسلامی نیز در این مسیر باید با تدبیر و دوراندیشی وارد عرصه شود و با انجام مذاکرات دقیق از موضوعات احتمالی پیش آمده جلوگیری کند.
وی تاکید کرد: قرار نیست که ایران به همه پیشنهادات و اظهارنظرهای آنان پاسخ دهد.
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