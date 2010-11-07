ایجاد و راه اندازی 91هزار طرح اشتغالزایی در آذربایجان غربی

علی سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، افزود: از این میزان 63 هزار و 120 طرح با پرداخت 10 هزار و 367 میلیارد ریال در بخش‌های کشاورزی، خدمات، خوداشتغالی، گردشگری و صنعت و معدن به بهره‌ برداری رسیده است.

وی با اشاره به اینکه از محل بنگاه‌های زود بازده در بخش کشاورزی با اختصاص دو هزار و 893 میلیارد ریال، 34 هزار و 798 فقره طرح به بهره‌ برداری رسیده، بیان داشت: در بخش صنعت و معدن نیز پرداخت چهار هزار و 802 میلیارد ریال تسهیلات، هشت هزار و 465 فقره طرح به بهره‌ برداری رسیده است.

مدیر کل کار و امور اجتماعی آذربایجان غربی همچنین از پرداخت یک هزار و 852 میلیارد ریال اعتبار به هشت هزار و 186 طرح در بخش خدمات خبر داد و اظهار داشت: در بخش خود اشتغالی نیز 11 هزار و 566 طرح با ارائه 805 میلیارد ریال تسهیلات مورد بهره برداری قرار گرفته است.

سلیمانی میزان پرداختی در بخش گردشگری را 13 میلیارد ریال برای 105 طرح دانست و خاطر نشان کرد: در راستای صیانت از نیروی کار بالغ بر سه هزار و 218 میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش به دو هزار و 916 طرح پرداخت شد.

این مقام مسئول در ادامه سخنان خود افزود: تا کنون 13 هزار و 585 میلیارد ریال تسهیلات سرمایه ثابت و در گردش به 66 هزار و 36 طرح با اشتغالزایی 113 هزار و 665 پرداخت شده است.