۱۶ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۰۵

ایجاد و راه اندازی 91هزار طرح اشتغالزایی در آذربایجان غربی

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر کل کار و امور اجتماعی آذربایجان غربی از ایجاد و راه اندازی 91 هزار و751 طرح اشتغالزایی از ابتدای اجرای طرح بنگاه‌های زود بازده اقتصادی تا کنون در سطح استان خبر داد.

علی سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، افزود: از این میزان 63 هزار و 120 طرح با پرداخت 10 هزار و 367 میلیارد ریال در بخش‌های کشاورزی، خدمات، خوداشتغالی، گردشگری و صنعت و معدن به بهره‌ برداری رسیده است.

وی با اشاره به اینکه از محل بنگاه‌های زود بازده در بخش کشاورزی با اختصاص دو هزار و 893 میلیارد ریال، 34 هزار و 798 فقره طرح به بهره‌ برداری رسیده، بیان داشت: در بخش صنعت و معدن نیز پرداخت چهار هزار و 802 میلیارد ریال تسهیلات، هشت هزار و 465 فقره طرح به بهره‌ برداری رسیده است.

مدیر کل کار و امور اجتماعی آذربایجان غربی همچنین از پرداخت یک هزار و 852 میلیارد ریال اعتبار به هشت هزار و 186 طرح در بخش خدمات خبر داد و اظهار داشت: در بخش خود اشتغالی نیز 11 هزار و 566 طرح با ارائه 805 میلیارد ریال تسهیلات مورد بهره برداری قرار گرفته است.

سلیمانی میزان پرداختی در بخش گردشگری را 13 میلیارد ریال برای 105 طرح دانست و خاطر نشان کرد: در راستای صیانت از نیروی کار بالغ بر سه هزار و 218 میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش به دو هزار و 916 طرح پرداخت شد.

این مقام مسئول در ادامه سخنان خود افزود: تا کنون 13 هزار و 585 میلیارد ریال تسهیلات سرمایه ثابت و در گردش به 66 هزار و 36 طرح با اشتغالزایی 113 هزار و 665 پرداخت شده است.

کد مطلب 1186463

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
