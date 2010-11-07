دیدگاه مطهری از تاکیدات رهبری بر وحدت عملی/ خواص مسئولیت ویژه دارند

علی مطهری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، درباره تاکیدات مقام معظم رهبری بر وحدت عملی و پرهیز از شعار گرایی در این زمینه اظهار داشت: مقصود رهبر انقلاب این است که به جای سخنرانی درباره وحدت، اقدام عملی برای آن انجام شود و این حرف درستی است زیرا باید عملا به دنبال ایجاد وحدت باشیم.

وی ادامه داد: نظر مقام معظم رهبری همان طور که قبلا فرموده اند این است که وحدت با حفظ اصول باید ایجاد شود ، وحدتی که همراه با پایمال شدن اصول باشد ارزشی ندارد.

نماینده تهران گفت: وحدت باید بر محور اصول شناخته شده ای مثل "اجرای قانون" و "تعهد به آرمانهای انقلاب اسلامی" مثل عدالت، آزادی و استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و بر اساس "برداشت واحد و یکسان از این اصول و آرمانها" باشد، اگر چنین نباشد وحدت ارزشی نخواهد داشت.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس تصریح کرد: مثلا اگر دولت در یک جا قانون گریزی کند و مجلس بگوید به خاطر وحدت سکوت می کنم، درست نیست زیرا این سکوت درجهت حفظ اصول نیست، بلکه نوعی مصلحت سنجی سوداگرانه و بی توجهی به حقوق مردم است.

مطهری ابراز عقیده کرد: اختلاف و انتقادی که موجب اصلاح امور شود بر وحدتی که موجب از بین رفتن اصول می شود ترجیح دارد، بنابراین هدف باید حفظ اصول و مبانی انقلاب باشد. هرجا که دیدیم درست عمل می شود حمایت کنیم و اگر شاهد قانون شکنی و تخطی بودیم فریاد بزنیم وانتقاد کنیم.



نماینده تهران گفت: افراد و گروههای موثر در جامعه از جمله روحانیت، دانشگاهیان ، نخبگان اجتماعی، رسانه ها، نمایندگان مجلس و دولتمردان که افکار عمومی را شکل می دهند ، مسئولیت بیشتری برای ایجاد وحدت در کشور و جلوگیری از تفرقه دارند، به طور کلی خواص مسئولیت ویژه ای در این زمینه دارند.

مطهری درخصوص هشدار مقام معظم رهبری درباره تفکر اسلام منهای روحانیت نیز گفت: در زمان کنونی گروهی که مانند گروهک فرقان دنبال تز اسلام منهای روحانیت باشند، وجود ندارد اما نشانه ها و علامت هایی از اعتقاد به این تز در بین برخی چهره ها دیده می شود، مهمترین شاخص این تز احساس خودکفایی نسبت به شناخت اسلام است.

وی ادامه داد: این عده درباره اسلام نظریه پردازی می کنند و از تز مکتب ایران به جای مکتب اسلام دم می زنند و یا درباره مسئولیت نداشتن دولت در قبال نظارت بر امور فرهنگی مانند عفاف و حجاب صحبت می کنند. اینها هم نوعی اسلام شناسی است که درباره مسائل اسلامی اجتهاد و اظهار نظر می کنند.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس گفت: اظهار نظر این گونه افراد چندان مهم نیست، مهم این است که این افراد بر افکار رئیس جمهور تاثیر گذارند. اخیرا آقای رئیس جمهور در همایش ملی جنگ نرم بار دیگر بر مکتب ایران تاکید کردند و گفتند " دریافت ایران از اسلام برای ما مبنای عمل است، برداشتی از اسلام برای ما مبنای عمل است که ایرانی است".

وی ادامه داد : گذشته از اینکه این حرف همان تز قرائتهای مختلف از اسلام را زنده می کند، اگر هر قومی همین حرف را بزند، مثلا مصریها هم همین را بگویند که دریافت مصر ازاسلام مبنای عمل است، چه اتفاقی می افتد و آیا منشا تفرقه در جهان اسلام نیست .شنیدم در آن همایش یکی از حضار به این سخن رئیس جمهور اعتراض می کند و می گوید جناب آقای احمدی نژاد، آیا استقبال مردم لبنان از شما به خاطر ایران بود یا به خاطر اسلام؟ و جمعیت حاضر با صلوات خود این مطلب را تایید می کنند و خوشبختانه آقای احمدی نژاد حرف خود را پس می گیرند.

نماینده تهران تاکید کرد: مقصودم این است که نشانه هایی از تز اسلام منهای روحانیت در میان برخی اطرافیان رئیس جمهور وجود دارد.

