به گزارش خبرگزاری مهر، این دو قلوهای به هم پیوسته در اصل نباید زنده باقی می ماندند زیرا شانس نجات یافتن آنها از مرحله بارداری، زایمان و سپری کردن ماه اول زندگی تقریبا صفر بود اما این دو به شکلی شگفت انگیز زنده مانده و در 25 اکتبر چهار ساله شدند، در حالی که در نهایت سلامت و شادی به سر می برند.

این دو قلوهای به هم پیوسته می توانند در بازی های نینتندو با یکدیگر رقابت کنند. آنها برای دست پیدا کردن به اسباب بازی ها با یکدیگر دعوا کرده و غذا و کارکردهای فیزیولوژیکی خود را با یکدیگر تقسیم می کنند. اما در عین حال این دو قلوها می توانند احساساتی مشابه را نیز با یکدیگر به اشتراک بگذارند.

از همه مهمتر این است که آنها می توانند افکاری یکسان را به اشتراک بگذارند به طوری که مادر بزرگ آنها می گوید، زمانهایی هست که این دو بدون اینکه حرفی بزنند، در گوشه ای نشسته اند وافکارشان را به یکدیگر انتقال می دهند و در صورتی که یکی از آنها با آن تفکر مخالف باشد با صدای بلند از دیگری می خواهد که فکر کردن به آن را متوقف کند.

دانشمندان درباره پرونده این دوقلو کاملا شگفت زده اند. به گفته "داگلاس کوچرن" جراح اعصاب در بیمارستان کودکان ونکوور این دو قلو دو کودک کاملا متفاوت هستند و هر کدام شخصیتی کاملا مجزا دارند اما سیستم احساسی و مغز آنها به یکدیگر متصل است.

کوچرن حین مطالعه بر روی این دو قلوی به هم چسبیده توانایی های اتصال تفکر را در آنها مورد بررسی قرار داده و مشاهده کرده که مغز این دو کودک از میدان دید یکدیگر سیگنالهایی را ضبط می کنند و به احتمال زیاد یکی از آنها می تواند آنچه دیگری می بیند را به چشم ببیند.

هیچکس نمی تواند تصور کند این دو کودک چگونه فعالیت کرده یا چه احساس می کنند و از آنجایی که این دو کودک هنوز نتوانسته اند مهارتهای کلامی خود را تکمیل کنند، دانشمندان نیز نمی توانند در این باره از آنها سوال بپرسند. با این حال اگر تاتیانا و کریستا در سنی بودند که توانایی حرف زدن درست داشتند شاید هرگز نمی توانستند احساس واقعی خود را بیان کنند، زیرا هم اکنون در صورتی که از فردی بالغ نیز سوال شود چگونه می بیند یا می شنود، قادر به ارائه پاسخی صریح نیست. زیرا این رفتارها رخ می دهند و این دو کودک نیز مرجعی برای توضیح آنها در اختیار ندارند. زندگی آنها تنها نمونه ای است که می شناسند و برای آنها به اشتراک گذاشتن آنی افکار و احساسات تنها راهی است که برای زندگی کردن وجود دارد.

بر اساس گزارش پاپ ساینس، بدون در نظر گرفتن مفهومی که زندگی این دو کودک شاد برای دانشمندان متجلی می کند، مادر آنها از سپری کردن روزهای زندگی خود با این دو کودک زیبا بسیار شاد است و متولد شدن آنها را به این شکل خاص بی دلیل نمی داند، تنها مشکل اینجاست که هنوز دلیل اصلی این رویداد برایش مشخص نشده است.