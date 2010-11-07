نحوه ساخت مسکن مهر تغییر کرد/ قیمت جدید ملک در شهرهای جدید

جمشید نورصالحی در گفتگو با مهر با اشاره به فراخوان پیمانکاران برای سال آینده، اظهار داشت: هر شهر جدید به‌طور مجزا فراخوان جذب پیمانکار را برای سال 1390 اعلام می کند.

وی افزود: واگذاری ساخت مسکن مهر از سال آینده به شکل "محله سازی" است و پیمانکاران در مرحله اول باید آماده سازی و محوطه سازی را انجام دهند و اگر در سایت آنها ساخت مراکز خدماتی هم دیده شده بود آنها را هم با هزینه دولت می سازند.

معاون وزیر مسکن وشهرسازی درباره تاثیر هدفمندی یارانه ها در افزایش قیمت مصالح ساختمانی اظهارداشت: هم اکنون قانون هدفمندی یارانه ها به صورت تدریجی اجرا شده است و قیمتها هم تغیری نکرده‌اند؛ بنابراین برای سال آینده هم قیمت ساخت مسکن مانند امسال متری 300 هزار تومان است.

نورصالحی با بیان اینکه قیمت ساخت وساز در سراسر کشور یکسان است، افزود: براساس قراردادها اگر قیمت ساخت بیش از 20 درصد افزایش پیدا کند توسط دولت به پیمانکار پرداخت می شود.

وی تصریح کرد: برای سال آینده افزایش قیمت پیش بینی نمی شود، زیرا تولید مصالح ساختمانی درکشور بیش از نیاز انجام می گیرد و بازار مسکن کمبودی برای تامین مصالح مورد نیاز ندارد.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید حضور شرکتهای خارجی در پروژه های مسکن مهر را مشروط به سرمایه گذاری این شرکتها عنوان کرد و گفت: شرکتهای خارجی که آمادگی تامین کل سرمایه گذاری در طرح مسکن مهر را داشته باشند، می توانند در ایران به ساخت وساز بپردازند؛ در غیراین صورت به عنوان پیمانکار مجوز ساخت ندارند.

نورصالحی درباره قیمت هرمتر مربع مسکن در شهرهای جدید افزود: در هر شهر جدید براساس شرایط منطقه ای و خدماتی قیمتها متفاوت است به‌طوریکه قیمتها از 500 هزار تومان تا یک میلیون تومان در هر شهر جدید تغییر می‌کند.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی بیشترین متقاضیان مسکن در شهرهای جدید استان تهران را برای شهر جدید پردیس دانست و گفت: پس از شهرجدید پردیس به ترتیب بیشترین متقاضی برای شهرهای جدید اندیشه، هشتگرد و پرند وجود دارد و قیمت این شهر ها هم برهمین اساس متفاوت است.