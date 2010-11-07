به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور شامگاه شنبه به دیدار خانوادههای شهیدان احمدی میانجی، تقیزاده، عبدالملکی و هوشنگی در قم رفت و در جمع پرعطوفت هریک از آنان، از صبر و استقامت بازماندگان شهدای دلاور قم تجلیل کرد.
وی در این دیدارها بر ضرورت ثبت و ضبط خاطرات شهیدان هشت سال دفاع مقدس تأکید کرد و گفت: بیان این رشادتها بیتردید در گسترش فضای اخلاق و معنویت و نهادینهسازی فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه به ویژه در میان نسل جوان مثبت و مؤثر خواهد بود.
استاندار قم خاطرنشان کرد: پایداری، عزت و استقلال امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مرهون خون پاک شهیدان و ایثارگری رزمندگان اسلام در جبهههای حق علیه باطل است.
وی اظهار داشت: شهدا از نعمت بزرگ زندگی و حیات دنیوی خود بالاترین بهره و فیض را بردند و در معاملهای با پروردگار متعال، جان خود را در ازای قرب خداوند و بهشت برین فدا کردند.
موسیپور با بیان اینکه خانوادههای شهیدان ولینعمتان انقلاب هستند، تصریح کرد: مسئولان باید بیش از پیش نسبت به مشکلات خانوادههای محترم شهدا و جانبازان توجه و دقت نظر داشته باشند.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم ضمن تأکید بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه، بیان خاطرات دوران دفاع مقدس را در نهادینهسازی فرهنگ ایثار و شهادت موثر دانست.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور شامگاه شنبه به دیدار خانوادههای شهیدان احمدی میانجی، تقیزاده، عبدالملکی و هوشنگی در قم رفت و در جمع پرعطوفت هریک از آنان، از صبر و استقامت بازماندگان شهدای دلاور قم تجلیل کرد.
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