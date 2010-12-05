سیاستگذاری غیر شفاف مانع از فعالیت هنرمندان موسیقی است

نیما زاهدی سخنگوی ارکستر زهی پارسیان ضمن بیان این مطلب در خصوص چرایی لغو اجراهای این ارکستر به خبرنگار مهر، گفت : برگزاری کنسرت ها و اجرایی کردن برنامه های ارکستر زهی پارسیان در طول یک سال و نیم گذشته به دلیل مسائل فنی و تداخل برنامه ارکستر سمفونیک تهران یکی پس از دیگری لغو می شد؛ اما اجرای اخیر که قرار بود به رهبری علی رهبری به روی صحنه بروند به دلیل مخالفت با حضور ایشان به عنوان رهبرمهمان این ارکستر لغو شد این درحالی است که پیش نویس قرارداد از سوی مدیرعامل انجمن موسیقی برای آقای رهبری ارسال شده بود اما با خبر شدیم که با حضور ایشان در ارکستر مخالفت شده و وقتی دلیل را جویا شدیم پاسخ روشنی نشنیدم.

وی در ادامه افزود : ارکستر زهی پارسیان در طول سالها فعالیت خود طبق قانون و براساس ضوابط مشخص عمل کرده است و هیچگاه با مخالفت هایی از این دست مواجه نشده بود از همین رو معتقدم که باید ضوابط و محدوده کار با افراد برای همه مشخص شود که شاهد چنین ناهماهنگی نباشیم اما در نهایت ارکستر از طریق انجمن موسیقی خود را با سیاست های جدید وزارت ارشاد هماهنگ کردیم و قرار است مانند ارکستر سمفونیک تهران از رهبران ایرانی مقیم در اروپا و یا رهبران حرفه ای در ارمنستان دعوت به همکاری کنیم.

زاهدی در پایان افزود : در همین راستا انجمن موسیقی تاریخ مشخصی را در اسفندماه برای اجرای ارکستر پارسیان در تالار وحدت تعیین کرده است و قرار است در این مدت با برخی رهبران کاربلد مذاکراتی انجام شود البته برخی از رهبران را آقای رهبری پیشنهاد و معرفی کرده است که کم و کیف حضور هریک از آنها در حال بررسی است.