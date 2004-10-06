قيمت سيم كارت تلفن همراه 300 هزار ريال كاهش يافت

رييس انجمن صنفي فروشندگان سيم كارت و گوشي درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت : با توجه به اينكه واگذاري هاي تلفن همراه از 18 مهرماه جاري آغاز مي شود درحال حاضر قيمت سيم كارت كاركرده و صفر تلفن همراه با طي يك روند كاهشي به ترتيب به 910 و 990 هزار تومان رسيده است .

محمد حسين حيدري درپاسخ به اين سوال كه آيا قيمت سيم كارت بازهم كاهش خواهد يافت گفت : اگر مسئولان شركت مخابرات شروع به جوسازي دربازار نكنند قيمت سيم كارت كاهش بيشتري را تجربه خواهد كرد .

وي اضافه كرد : به اعتقاد من بازار تلفن همراه بازار بسيار هوشمندي است چرا كه عليرغم پيش بيني هاي صورت گرفته از سوي وزير ارتباطات و فن آوري مبني براينكه قيمت تلفن همراه با لغو قرارداد ترك سل به دو تا سه ميليون افزايش مي يابد اما قيمت سيم كارت دربرابر اين پيش بيني ها مقاومت كرد و كاهش يافت .

به گفته حيدري ، حركت مجلس در لغو قرارداد ترك سل بسيار منطقي است چرا كه مخابرات مي توانست به جاي استفاده ازمنابع مالي خارجي همانند شركتهاي سهامي عام عمل كرده و از سرمايه هاي مردم براي توسعه زير ساخت هاي خود استفاده كند .

وي گفت : بررسي ها نشان مي دهد كه سخنان وزير درباره رشد يكباره قيمت سيم كارت به دوميليون تومان درست نيست چرا كه اگر قرارداد ترك سل لغو شود و شركت مخابرات نيز در اين باره جو سازي نكند قيمت سيم كارت مابين 200 تا 300 هزار تومان درنوسان خواهد بود .

وي گفت : اگر توزيع سيم كارت هاي تلفن همراه مطابق با برنامه پيش بيني شده از سوي شركت مخابرات صورت گيرد قيمت سيم كارت كاركرده به 800 هزار تا 900 هزار تومان و صفر نيز به 900 تا 950 هزارتومان مي رسد .

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