یزد میزبان هنرمندان آذربایجان شرقی می شود

تراب محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: با توجه به دیدگاه ویژه و جایگاه مهمی که نسبت به هنرهای سنتی و صنایع دستی در سطح استان وجود دارد، نمایندگان هنری استان در تمام نمایشگاههای مرتبط با هنرهای سنتی و صنایع دستی در کشور شرکت خواهند کرد.

محمدی اضافه کرد: شرکت نمودن هنرمندان رشته های مختلف در نمایشگاهها علاوه بر پویایی هنرمندان و راغب تر شدن آنان نسبت به فعالیت های هنری خود، باعث شناخته شدن هر چه بهتر و بیشتر رشته ها در سایر نقاط کشور می شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی تصریح کرد: امروز هنر در عرصه ارتباط هیچ حد و مرزی را نمی شناسد و اینگونه می توان به سهولت مردم نقطه ای از کشور را با آنچه در نقطه دیگری می گذرد آشنا ساخت و از این راه به حفظ و احیای رشته های مختلف هنرهای سنتی و صنایع دستی بومی و ملی و دمیده شدن شور و انرژی ناشی از حضور جوانان در این عرصه رسید.

رئیس شورای فنی صنایع دستی استان آذربایجان شرقی اذعان داشت: برای حضور در ششمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی و دومین نمایشگاه تخصصی استان یزد که به واقع وزنه ای برای شناخت تاریخ و تمدن ایران زمین محسوب می شود، هنرمندانی جهت نمایش آثار و اجرای زنده رشته های کاشی هفت رنگ، سرامیک هنری و زیور آلات سنتی به این استان زیبا و تاریخی سفر خواهند کرد .

محمدی ابراز امیدواری کرد این نمایشگاه فتح بابی برای آشنایی بیشتر هنرمندان استان با سایر هنرمندان کشور و همچنین آشنا تر شدن هموطنان و بازدیدکنندگان از نمایشگاه با هنرمندان و رشته های هنری منحصر به فرد و ارزشمند جای جای کشور باشد.