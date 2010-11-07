یزد میزبان هنرمندان آذربایجان شرقی می شود

تراب محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: با توجه به دیدگاه ویژه و جایگاه مهمی که نسبت به هنرهای سنتی و صنایع دستی در سطح استان وجود دارد، نمایندگان هنری استان در تمام نمایشگاههای مرتبط با هنرهای سنتی و صنایع دستی در کشور شرکت خواهند کرد.
محمدی اضافه کرد: شرکت نمودن هنرمندان رشته های مختلف در نمایشگاهها علاوه بر پویایی هنرمندان و راغب تر شدن آنان نسبت به فعالیت های هنری خود، باعث شناخته شدن هر چه بهتر و بیشتر رشته ها در سایر نقاط کشور می شود.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی تصریح کرد: امروز هنر در عرصه ارتباط هیچ حد و مرزی را نمی شناسد و اینگونه می توان به سهولت مردم نقطه ای از کشور را با آنچه در نقطه دیگری می گذرد آشنا ساخت و از این راه به حفظ و احیای رشته های مختلف هنرهای سنتی و صنایع دستی بومی و ملی و دمیده شدن شور و انرژی ناشی از حضور جوانان در این عرصه رسید.
رئیس شورای فنی صنایع دستی استان آذربایجان شرقی اذعان داشت: برای حضور در ششمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی و دومین نمایشگاه تخصصی استان یزد که به واقع وزنه ای برای شناخت تاریخ و تمدن ایران زمین محسوب می شود، هنرمندانی جهت نمایش آثار و اجرای زنده رشته های کاشی هفت رنگ، سرامیک هنری و زیور آلات سنتی به این استان زیبا و تاریخی سفر خواهند کرد.
محمدی ابراز امیدواری کرد این نمایشگاه فتح بابی برای آشنایی بیشتر هنرمندان استان با سایر هنرمندان کشور و همچنین آشنا تر شدن هموطنان و بازدیدکنندگان از نمایشگاه با هنرمندان و رشته های هنری منحصر به فرد و ارزشمند جای جای کشور باشد.
ششمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی و دومین نمایشگاه تخصصی استان یزد با حضور نمایندگان تمام استانهای کشور، از تاریخ 24 تا 29 آبان ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه های استان یزد واقع در خیابان صفائیه جنب بیمارستان شهید صدوقی برگزار خواهد شد.
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