چاپگری که رایحه عطر را چاپ می کند!

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از محققان دانشگاه کیو در توکیو به سرپرستی "کنیکی اوکادا" در حال مطالعه بر روی فناوری جدیدی هستند که به چاپگرهای رایج اجازه می دهد که عطرها را هم چاپ کنند.

سیستمی که این دانشمندان ژاپنی طراحی کرده اند ثمره همکاری با شرکت "کانن" و برپایه سیستم چاپگرهای جوهرافشان است.

این تیم ژاپنی پیش از هر چیز دو مشکل را حل کردند. مشکل اول آهسته کردن سرعت چاپ بود. به این ترتیب سرعت پرتاب قطره 7/0 میلی ثانیه افزایش پیدا کرد. به این ترتیب قطره عطر معطر برای سیستم بویایی انسان قابل درک شد.

دومین مشکل، اجتناب از ترکیب رایحه های موجود در هوا با رایحه های چاپ شده بعدی بود. این محققان نشان دادند که 100 میلی ثانیه زمانی ایده آل برای رسیدن به این هدف است. به این ترتیب عطر قابل درکی تولید می شود که در مدت دوبار تنفس درک شود.

اکنون این محققان در حال کار بر روی ترکیب رایحه ها با تصاویر هستند. به این ترتیب می توان در یک دستگاه واحد به طور همزمان هم با جوهر و هم با عطر تصاویری معطر را چاپ کرد. در مورد جوهر می توان با رنگهای ساده قرمز، زرد، آبی و سیاه تمام ترکیبات رنگها را به دست آورد اما برای رایحه ها نیاز به هزاران ترکیب آروماتیک است.

براساس گزارش وایرد، این محققان از ترکیبات رایحه های لیمو، وانیل، اسطو خودوس، سیب، دارچین، گریپ فروت و نعناع برای توسعه سیستم خود استفاده کرده اند.