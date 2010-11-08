جذب 150 میلیارد ریال برای گسترش هنر فرش در آذربایجان شرقی

صادق نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز گفت: این تسهیلات از اعتبارات سفر دور اول دولت دهم به آذربایجان شرقی که 200 میلیارد ریال بود، جذب شده است.

وی اظهارداشت: 50 میلیارد ریال باقی مانده نیز تا پایان سال جاری جذب، و برای توسعه هنر صنعت فرش استان اختصاص داده خواهد شد.

وی ادامه داد: آذربایجان شرقی با دارا بودن سهم 40 درصدی، از مجموع صادراتی فرش کشور، مهمترین قطب تولید فرش دستبافت به شمار می رود که فرش های بافته شده در این استان از جایگاه ویژه ای در بازار های جهانی نیز برخوردار می باشد.

صادقی افزود: اشتغالزائی این صنعت در استان به طور مستقیم و غیر مستقیم قریب به 500 هزار نفر بوده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان خاطر نشان کرد: توسعه این هنر صنعت ، بازاریابی و سلیقه یابی در خصوص مشتریان جهانی و تأسیس واحد های بزرگ تولیدی فرش دستبافت، نیازمند اختصاص تسهیلات ویژه ای می باشد.

وی با بیان اینکه توجه جدی به امر فرش دستبافت از مهمترین اهداف دولت است، گفت: دولت توجه خاصی به توسعه و زنده نگه داشتن این هنر صنعت کهن دارد و در این راستا حمایت های فراوانی را در قالب های تسهیلاتی، بیمه قالیبـافان برگـزاری دوره هـای به بافی، برپائی نمایشگاه های دائمی و حمایت از حضور فعالان عرصه فرش برای شرکت در نمایشگاههای بین المللی به عمل آورده است.