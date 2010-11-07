جزئیات ثبت نام آزمونهای کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت‌نام برای شرکت در آزمونهای دانشگاه جامع علمی- کاربردی سال 1389 که در دفترچه راهنما درج شده، منحصراً به دو روش و از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org امکان‌پذیر است.

داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان و دریافت دفترچه راهنمای ثبت‌نام از طریق سایت نسبت به ثبت نام اقدام کنند. با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت‌نام در این روش به صورت اینترنتی انجام می‌شود، داوطلبان لازم است به وسیله کارت‌های عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است، با مراجعه به سایت سازمان و پرداخت مبلغ 85 هزار ریال به عنوان وجه ثبت‌نام شرکت در آزمون، نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

داوطلبان این آزمونها همچنین می توانند با مراجعه به دفاتر پستی و تهیه دفترچه راهنمای شرکت در آزمون و کارت اعتباری نسبت به ثبت نام اقدام کنند این داوطلبان باید مبلغ 85 هزار ریال بابت دریافت یک کارت اعتباری ثبت‌نام و دفترچه راهنمای شرکت در آزمون پرداخت کنند همچنین مبلغ 7 هزار ریال نیز بابت هزینه توزیع دفترچه راهنما و کارت اعتباری ثبت‌نام نیز توسط دفتر پستی از داوطلب دریافت می‌ شود.

پس از مطالعه دفترچه راهنمای شرکت در آزمون و آشنایی با کلیه شرایط و ضوابط آزمون داوطلب باید با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

داوطلبان این آزمون ها از تاریخ 7 تا 9 آذر می توانند جهت مشاهده یا ویرایش اطلاعات خود به سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کنند.

تاریخ پرینت و دریافت کارت ورود به جلسه این آزمونها از طریق سایت سازمان طی اطلاعیه‌ای که در روزهای دوشنبه 6 تا 13 دی ماه در نشریه پیک سنجش و سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر خواهد شد، به ‌اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

بر اساس اعلام سازمان سنجش آزمون ناپیوسته و پیوسته علمی کارشناسی علمی کاربردی برای کلیه گروه­های آموزشی در روز جمعه 17 دی برگزار خواهد شد.