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۱۵ مهر ۱۳۸۳، ۱۷:۲۴

عمليات انتحاري درشهر عانه عراق دهها كشته و زخمي برجاي گذاشت

يك افسر پليس عراق امروز اعلام كرد:انفجار يك خودرو بمب گذاري شده درمقابل مركز سربازگيري شهر عانه درشمال غرب بغداد، حداقل 10كشته و 24 زخمي برجاي گذاشت.

به گزارش خبرگزاري مهر، شبكه خبري الجزيره ساعتي قبل با اعلام اين خبر افزود: اين عمليات انتحاري كه با استفاده از يك خودرو بمب گذاري شده صورت گرفت، 10 تن ازجوانان داوطلب براي عضويت در نيروهاي گارد ملي عراق كشته و 24 تن ديگر نيززخمي شدند.

اين شبكه افزود : يك فرد ناشناس خودروش را در مقابل مركز گارد ملي عراق منفجر كرد و خود در اين حادثه كشته شد.

مراكز سربازگيري وابسته به گارد ملي عراق اخيرا هدف سلسله عمليات انتحاري افراد ناشناس قرار گرفته بطوري كه در آخرين مورد اين عمليات درشهر بغداد  دستكم 15 تن كشته و84 تن ديگر نيززخمي شدند.

خبرديگراينكه سخنگوي پليس عراق امروزاز كشته شدن يك شهروند عراقي و زخمي شدن 10 تن ديگر براثر انفجار بمبي درشهر بصره خبرداد.

وي افزود : افراد ناشناس با كارگذاشتن بمب در پل القادسيه درورودي شمالي اين شهريك شهروند عراقي را كشته و 9 تن ديگر را زخمي كردند .

شهر بصره در مقايسه با ديگرشهرهاي شمالي ومركزي عراق از آرامش نسبي برخوردار است .

  

 

کد مطلب 118652

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