عملیات اجرایی شهرک صنعتی مشاغل کرمانشاه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی استاندار کرمانشاه صبح یکشنبه در این مراسم گفت: مسئولین باید صادقانه و بدون منت برای مردم کار کنند چرا که عملکرد ما مورد داوری افکار عمومی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: خداوند به استان کرمانشاه همه چیز اعم از مرز های طولانی، کشاورزی خوب، بارش های کافی و از همه مهمتر مردمی خوب و قانع ارزانی داشته است و باید این پتانسیلها را با کار جدی بارور سازیم.

هاشمی با اشاره به اینکه زمانی از استان کرمانشاه به عنوان استان پنجم کشور نام می بردند، گفت: نمی توان با وجود اینکه در شهرمان زباله ریخته می شود و زیبایی لازم را ندارد و نیز خدمات مناسب نداریم و یا شهربازی مناسبی نداریم از پنجم بودنمان در کشور سخن بگوئیم بنابراین لازم است با تلاش بی وقفه این مهم را عینیت بخشیم.

وی تصریح کرد: همه ما باید در برابر مردم و توسعه استان احساس مسئولیت داشته باشیم و شهرمان را زیبا و به سوی توسعه یافتن سوق دهیم.

استاندار کرمانشاه افزود: به صرف پول خرج کردن نمی توان کشور و استان را توسعه داد بلکه برای توسعه پایدار به مغزهای متفکر نیاز است که ما در استان کرمانشاه و کشورمان از این مغزها کم نداریم.

وی خاطرنشان کرد: هدف ما توسعه و تغییر چهره استان کرمانشاه است که در راستای احترام به مردم خوب و متواضع این استان خواهد بود بنابراین ما مانند بعضی ها قصد فیلم بازی کردن را نداریم و معتقدیم که این رویه هرگز مفید نخواهد بود.

استاندار کرمانشاه اظهارداشت: در کمتر از یک سال اخیر کارهای بزرگی مانند جمع آوری مصالح فروشان اطراف میدان امام حسین (ع) و متمرکز نمودن شان در یک مکان مشخص، به نتیجه رسیدن پروژه های چم بشیر، قره سو و آغاز عملیات اجرایی چهار تقاطع غیر همسطح، سیتی سنتر، ترمینال و تله کابین و ... بوده ایم و قطعاً این روند توسعه ای و خدمت گزاری تداوم خواهد یافت.

هاشمی ادامه داد: شهر کرمانشاه در درون خود صنایع مزاحم و آلاینده بسیاری را جای داده است اما باید ابتدا ساز و کارهای انتقال آنها به بیرون از شهر را فراهم آوریم سپس از آنها بخواهیم تا در درون شهر فعالیت استاندار کرمانشاه خاطر نشان کرد: پروژه شهرک صنعتی مشاغل آلاینده که امروز شاهد کلنگ زنی و آغاز عملیات ساخت آن هستیم، بر اساس تعهد پیمانکار پروژه می بایست تا 12 ماه آینده به بهره برداری برسد و بزودی برای سایر صنف های آلاینده اقداماتی مشابه انجام خواهیم داد.