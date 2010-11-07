ارائه فناوری جستجوی صوتی گوگل به زبان آفریقایی

به گزارش خبرگزاری مهر، از این پس کاربران تلفن های هوشمند در آفریقای جنوبی می توانند به جای ارجاع به جستجوهای نوشتاری برای جستجوهای اینترنتی در موتور جستجوی گوگل از دستورهای صوتی به زبانهای آفریقایی و ناتالی استفاده کنند. گوگل همچنین برای اطمینان از اینکه مفاهیم مناسب برای جستجو در این دو زبان بر روی اینترنت وجود دارد از مترجم های رایانه ای و انسانی نیز کمک گرفته است.

در قاره ای که میزان سواد آموزی همچنان یکی از مسائل مهم باقی مانده، گوگل امیدوار است با ارائه این تکنولوژی بتواند افراد بیشتری را برای روی آوردن به اینترنت به شکلی که با شرایط آنها همخوانی داشته باشد و در آینده ای نه چندان دور بتواند نتایج صوتی جستجو ها را در اختیار آنها قرار دهد، تشویق کند.

"اتیین بارنارد" متخصص زبان شناسی دانشگاه نورثوست در ساخت پایگاه داده هایی از میلیونها واژه قابل تشخیص برای هر یک از این دو زبان کمک فراوانی کرده است.

جدیدترین محصول گوگل در آفریقا می تواند آفریقایی های بیشتری را برای حضور در جهان مجازی و در فضاهایی مانند جی میل، نقشه ها و گفتگوی گوگل تشویق کند. آفریقایی ها در حال حاضر 14 درصد از جمعیت جهان را تشکیل داده اند اما تنها 5 درصد از آنها از کاربران اینترنت به شمار می روند.

کلید اصلی ماموریت گوگل در آفریقا گسترش استفاده جهانی از تلفنهای همراه به جای رایانه های رومیزی و خانگی است. تکنولوژی های موبایل در حال حاضر امکان دسترسی میلیونها شهروند کنیایی را به سیستمهای بانکداری فراهم آورده است و در عین حال شرکت گوگل به تازگی جایزه کنگره جهانی موبایل را به خاطر ارائه خدمات پیامکی که به منظور ارائه هشدارهای بهداشتی یا زراعتی راه اندازی شده، دریافت کرده است.

بر اساس گزارش تلگراف، با این همه برای آنلاین کردن آفریقا موانع زیادی بر سر راه است زیرا ارزان قیمت ترین گوشی اندرویدی گوگل در آفریقا 127 پوند قیمت دارد و حتی در شهرهای بزرگ آفریقا نیز امکان اتکا کردن بر شبکه اینترنت وجود ندارد.