محسن محسنی نسب در گفتگو با خبرنگا مهر با اشاره به اینکه فیلم‌های کوتاه جزئی از سینمای ملی هستند، گفت: سینمای کوتاه ما شناسنامه‌دار است و هر کدام از این آثار متعلق به یک فیلمساز ایرانی است به خصوص زمانی که ارزش این فیلم‌ها بالا باشد.

وی ادامه داد: خیلی وقت‌ها صدا و سیما بهترین این آثار را می‌خرد و شما می‌بینید که از تلویزیون نمایش می‌دهند. عمده‌ترین ویژگی مثبتی که جشنواره‌های فیلم کوتاه می‌تواند برای فیلمسازان داشته باشد این است که فیلمساز را با سینمای حرفه‌ای آشنا می‌کند.

محسنی نسب در مورد سابقه بسیاری از فیلمسازهای مطرح کشور و حضور فعال آنها در سینمای کوتاه توضیح داد: بسیاری از فیلمسازان و کارگردان‌های مطرح کشور که امروز در سینمای بلند حضور دارند زمانی در سینمای کوتاه دستی داشتند. از میان آنها می‌توانیم به کیانوش عیاری، حسن حسندوست، بهروز افخمی، ایرج طهماسب، حمید جبلی، فاطمه معتمدآریا و... اشاره کرد.

وی همچنین افزود: خیلی از بچه‌های انجمن سینمای جوان کارشان را از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شروع کردند. کوتاه سازان دیروز فیلمسازان مطرح امروز هستند و برگزاری جشنواره‌ای مثل جشنواره فیلم کوتاه می‌تواند باعث شناساندن این جوانان به عرصه سینما شود.

محسن محسنی نسب یکی از اعضای هیئت انتخاب بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران است.