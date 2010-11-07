رکورد 10 میلیون کاربر اینترنت اکسپلورر 9 در مدت یک ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، غول نرم افزاری دنیا تازه ترین اطلاعات مربوط به بارگذاری نسخه بتای مرورگر اینترنت اکسپلورر 9 را منتشر کرد و نشان داد که تاکنون 10 میلیون کاربر ویندوز نسخه جدید مرورگر مایکروسافت را بارگذاری کرده اند.

این درحالی است که در 6 هفته نخست عرضه نسخه اینترنت اکسپلورر 8 بتا 25/6 میلیون کاربر این نرم افزار را بارگذاری کرده بودند.

استیو بالمر رئیس مایکروسافت در این خصوص توضیح داد: "کاربران معمولی و اپراتورهایی که فرصت استفاده از نسخه بتای اینترنت اکسپلورر 9 را داشته اند از این مرورگر استقبال کرده اند. این مرورگر بسیار راحت، قابل استفاده و نوآورانه است."

یکی از دلایل استقبال کاربران از نسخه جدید مرورگر مایکروسافت این است که IE9 از استاندارد جدید HTML 5 در بازکردن پنجره های وب حمایت می کند.

اما در شرایطی که مایکروسافت اظهار داشته 215 تست را برای آزمایش تائید حمایت از استاندارد HTML5 انجام داده است کنسرسیوم پهنای جهانی وب (W3C) اعلام کرده که اینترنت اکسپلورر 9 بتا هنوز به استانداردهای جدید وب احترام نگذاشته است و باید بیش از 600 تست دیگر را انجام دهد.

تا این لحظه هنوز مشخص نشده است که مایکروسافت W3C را درباره تائید اینترنت اکسپلورر 9 متقاعد خواهد کرد یا خیر، اما بی تردید شرکت ردموند برای بهبود مرورگر خود و سازگارتر کردن بیشتر آن با استانداردهای وب تلاش خواهد کرد.

براساس گزارش زئوس نیوز، نسخه نهایی این مرورگر در سه ماهه اول 2011 عرضه خواهد شد.