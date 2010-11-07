نمایش "پیاده روی بزرگ" روی پرده جشنواره فیلم کوتاه

به گزارش خبرگزاری مهراین فیلم به کارگردانی نیما عباس پور از کارگردانان فیلم کوتاه است که تصویربرداری و تدوین آن به عهده آرش رصافی است.

عباس پور متولد 1352 است و تاکنون 8 عنوان فیلم کوتاه داستانی و تجربی ساخته است و هم اکنون عضو هیأت مدیره انجمن فیلم کوتاه ایران است.

-کریم فائقیان فیلمساز بوشهری امسال با فیلم "کوچه آلبالو" در جشنواره فیلم کوتاه تهران حضور دارد.

این فیلم در معرفی چند آیین و باور مردم بومی بوشهر توسط استاد حسین موسوی نژاد (مجسمه ساز و نقاش بوشهری) است.

برپایه این خبر، کار فیلمنامه و تحقیق "کوچه آلبالو" توسط علیرضا حسن‌زاده فرد، زینب عربی و فائقیان انجام گرفته و تصویربرداری، تدوین و صداگذاری و انتخاب موسیقی توسط خود فائقیان صورت گرفته است.

تهیه کننده "باغ آلبالو" کریم فائقیان است.فائقیان در کنار فیلمسازی سرپرستی دفتر سینمای جوان بوشهر را نیز برعهده دارد و تاکنون دهها اثر در عرصه‌های عکاسی، فیلم و موسیقی را از سال 68 در کارنامه فعالیت هنری ثبت کرده است.

فیلم "کوچه آالبالو" بهترین فیلم جشنواره منطقه ای سینمای جوان تاک که شهریور ماه در ملایر برگزار شد شناخته شد.

-شهرام علیدی از فیلمسازان جوان و موفق کشور با فیلم کوتاه "قصیده آینه‌ها" در بخش مسابقه بیست و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران شرکت دارد.

فیلم تجربی "قصیده آینه‌ها" که 13 دقیقه است در مورد آینه‌ای است که در دست کودک سیری را طی می‌کند تا به وحدت یعنی جمع آینه ها می‌رسد.

امیرعلی ویسی تصویربردار، کامران جاهد، تدوینگر و حسین قورچیان صداگذار عوامل این فیلم هستند.

جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران از 28 آبان تا 3 آذر در تهران (مجموعه سینمای فلسطین، خانه هنرمندان و موسسه فرهنگی هنری صبا) و هشت منطقه فرهنگی کشور برگزار می‌شود.





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