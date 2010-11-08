محمد سریر ضمن بیان این مطلب در خصوص تاثیر انتخابات خانه موسیقی برعملکرد این نهاد صنفی درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: خانه موسیقی عمری نزدیک به یک دهه دارد و در این مدت ضمن تمرین برای حفظ روابط دموکراتیک، مجموعه فعالیت هایی را در حوزه موسیقی به شکل صنفی انجام داده است.

وی افزود: هنر موسیقی در میان سایر هنرهای دیگر بسیار حساس تر است و نگاه های ریزبینانه روی این هنر بیش از پیش دیده می شود و درست به همین دلیل است که درایت و دقت نظر از سوی دست اندرکاران اجرایی این هنر بسیار بیشتر از سایر رشته های هنری لازم است و خوشبختانه کارنامه فعالیت خانه موسیقی در یک دهه گذشته این دقت نظر را به خوبی نشان داده است.

دکتر سریر در ادامه گفت: به اعتقاد من فعالیت دموکراتیک این نهاد صنفی در یک دهه اخیر هم در حوزه برگزاری انتخابات خانه موسیقی و هم انجام برنامه های مختلف موسیقایی کم نظیر بوده است به این معنا که انتخابات این نهاد صنفی از کانون های 9 گانه خانه موسیقی آغاز می شود و هیئت مدیره هریک از کانون ها و پس از آن هیئت مدیره خانه موسیقی و دست آخر مدیرعامل انتخاب می شود البته در این راه فراز و فرودهایی وجود دارد و در برخی موارد در دوره هایی موفق هم عمل نکرده است اما در نهایت نگاه و قدم ها به سمت جلو بوده و جایگاه خانه موسیقی جایگاه شناخته شده ای به عنوان یک نهاد صنفی مستقل است.

مدیرعامل خانه موسیقی در ادامه صحبت های خود به کم و کیف تعامل این نهاد صنفی با سایر نهادهای دولتی اشاره کرد و گفت: در یک نگاه کلی رویکرد نهادهای دولتی به بخش خصوصی نگاه خودی تلقی نمی شود اما طبق ماده 44 قانون اساسی بخش خصوصی توانسته جایگاه ویژه ای در بین نهادهای صنفی داشته و عهده دار بسیاری از امور در رشته های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و غیره باشد در حقیقت انجام بخشی از امور تخصصی به خصوص در زمینه موسیقی از عهده بخش دولتی برنمی آید و یا به عبارت بهتر شاید خیلی موفق نباشند به همین دلیل بیشتر به عنوان پشتیبان درانجام امور صنفی فعالیت می کنند؛ از همین رو به اعتقاد من فعالیت خانه موسیقی از این جهت نمره خوبی درمیان سایر نهادهای صنفی دارد و درهمین راستا تعاملات خوب و متعالی برقرار شده است .

وی در ادامه افزود: تا جائیکه حوزه دموکراتیک صنوف اجازه دهد در راستای اهداف خانه موسیقی قدم های شایسته ای برداشته شده و پیش می رود از همین رو بخش های فرهنگی تعاملات خوبی با خانه موسیقی داشته اند چراکه موسیقی هنری است که در دل هنرهای دیگر هم وجود دارد و علایقی را نیز به وجود می آورد و زمینه لازم برای همکاری در آینده را فراهم می کند و نکته جالب اینکه در بسیاری موارد هنر موسیقی این تعامل را برقرار می کند.

محمد سریر در پایان صحبت های خود با اشاره به چشم انداز انتخابات آتی گفت: تلاش هیئت مدیره و اعضای خانه موسیقی این است که با درنظر گرفتن علایق صنفی و همچنین خواسته های اعضای خانه موسیقی انتخابات خوبی برگزار شود چراکه در سایه برگزاری یک انتخابات سالم است که فعالیت خانه موسیقی شکل می گیرد به همین دلیل معتقدم انتخابات پیش رو باید با دقت نظر وحضور همه اعضای خانه موسیقی برگزار شود.

انتخابات دور جدید فعالیت کانونهای تخصصی خانه موسیقی از اواخر آبان ماه سال جاری آغاز و تا اواخر آذر ماه ادامه می یابد.