رنه زلوگر از بازيگري فاصله مي گيرد

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر"، اين هنرپيشه اعلام كرد كه ازبازيگري خسته شده وتمايل دارد كه مدت زمان بيشتري را دركنار خانواده اش سپري كند.



هنرپيشه نامي فيلمهاي " كوهستان سرد "،" دفترخاطرات بريجيت جونز" و" شيكاگو" چندي پيش ايفاي نقش درفيلم " لبه منطق " را به پايان رساند وحضوردراين اثرچنان وي را خسته كرده كه به يك تعطيلات بلند مدت مي انديشد.



"زلوگر" كه تنديس اسكار بهترين هنرپيشه زن نقش مكمل را به پاس ايفاي نقش درفيلم " كوهستان سرد " ازآن خود كرد دراين مورد مي گويد: بازيگري ازجمله حرفه هايي است كه تمام زمان يك هنرپيشه رابه خود اختصاص مي دهد و كمتر اجازه مي دهد كه او به امورشخصي اش بپردازد. درحال حاضرتصميم گرفته ام كه مدتي ازبازيگري فاصله بگيرم و بي ترديد تا سال آينده قرارداد ايفاي نقش درهيچ پروژه اي را امضا نمي كنم.



فيلم " لبه منطق " درحقيقت دنباله اي برفيلم پرفروش وموفق " خاطرات بريجيت جونز" است كه با استقبال چشمگيرمخاطبان درگيشه فروش مواجه شد.

