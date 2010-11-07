پیکر مدیرکل راه و ترابری مازندران در ساری تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشیع پیکر مدیر کل فقید راه و ترابری مازندران صبح یکشنبه با حضور مسئولان وزارت راه و ترابری، استاندار مازندران، مدیران ستادی و اجرایی مازندران، فرمانداران، مدیران ادارات شهرستان ها، خانواده شهد، جانبازان و اقشار مردم از مقابل مسجد جامع به سمت میدان امام حسین ساری تشییع شد.

پیکر مدیرکل راه و ترابری مازندران تا ساعاتی دیگر پس از تشییع در زادگاهش قائم شهر در مزار شهدای روستای چمازکتی این شهرستان به حاک سپرده می شود.

پیکر رئیس اداره راه و ترابری بابل نیز بر روی دستان مردم بابل تششیع شد.

موسی رحیمی مدیرکل فقید راه و ترابری مازندران شامگاه شنبه بر اثر حادثه رانندگی به دیار باقی شتافت.

وی که از صبح شنبه به همراه استاندار مازندران از بخش محروم کیاسر بازدید کرده بوده شنبه شب پس از بازگشت از یادواره شهدای رودبست بابلسر به همراه رئیس اداره راه و ترابری بابل بر اثر سانحه تصادف جان به جان آفرین تسلیم کرد.



