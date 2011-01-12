اقدام ایران نشان دهنده آمادگی برای گفتگو درباره مسائل مهم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های غربی، "سرگئی ریابکف"، به عنوان نخستین واکنش روسیه به پیشنهاد ایران گفت : مسکو در حال بررسی پیشنهاد ایران برای بازدید از تاسیسات هسته ای اش است. طرف ایرانی با این اقدام آمادگی خود را برای ورود به گفتگو مشخص در ارتباط با مسائل مهم را نشان داده و مسکو در حال بررسی پیشنهاد ایران برای بازدید از تاسیسات هسته ای این کشور است.

معاون وزیر امور خارجه روسیه افزود: باور ما این است که طرف ایرانی با این اقدام آمادگی خود را برای ورود به گفتگو مشخص بر سر مسائل مهم را نشان داده، ولی ما پرسشهایی در این زمینه داریم و درباره این پرسشها از جمله با مقامات ایران بحث کرده ایم.

ریابکف مشخص نکرد چه پرسشهایی برای روسیه در این خصوص مطرح است، اما گفت: روسیه تنها در صورتی با این بازدید موافقت می کند که مطمئن شود این سفر به دستیابی به اطلاعات واقعی درباره شفاف سازی ماهیت برنامه هسته ای منجر خواهد شد.

معاون وزیر امور خارجه روسیه افزود: باور داریم در راستای دستیابی به بهترین راه حل، از چنین بازدیدی می توان برای از بین بردن نگرانی های جامعه بین المللی درباره برنامه هسته ای ایران بهره برد.

ایران سه شنبه هفته گذشته و در آستانه برگزاری دور تازه گفتگو‌هایش با کشورهای 1+5 ، از روسیه، چین و به همراه چند کشور دیگر برای بازدید از تأسیسات غنی سازی اورانیوم در نطنز و همچنین تاسیسات راکتور آب سنگین اراک بازدید کنند که این درخواست با پاسخ سرد اتحادیه اروپا و مخالفت آمریکا و چین روبرو شده است.

واکنش روسیه در حالی است که پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلماتهای غربی مدعی شده بود که روسیه و چین نیز ترغیب شده اند تا نمایندگانی برای این دیدارها نفرستند.