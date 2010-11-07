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۱۶ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۴۷

هفته سی و یکم جی لیگ/

توقف سئونگنام پیش از دیدار با ذوب‌آهن

توقف سئونگنام پیش از دیدار با ذوب‌آهن

تیم فوتبال سئونگنام ایلهوآچونما پیش از دیدار با ذوب آهن در فینال لیگ قهرمانان آسیا در حالی برابر گئونگنام متوقف شد که تا دقیقه 89 از میزبانش پیش بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سی و یکم رقابت‌های فوتبال "جی لیگ" کره جنوبی صبح امروز یکشنبه با برگزاری هفت دیدار پیگیری شد که در یکی از این بازی‌ها تیم فوتبال سئونگنام ایلهوآچونما حریف تیم ذوب آهن اصفهان در فینال لیگ قهرمانان آسیا برابر گئونگنام با نتیجه 2 بر 2 متوقف شد.

در این دیدار که در ورزشگاه گئونگنام برگزار شد، سئو مین(3) و لوچیو(1+90) برای گئونگنام گل زدند و سونگ هوان(24) و رادونچیچ(89) گل‌های تیم سئونگنام را به ثمر رساندند.

سایر نتایج دیدارهای امروز یکشنبه مسابقات "کی لیگ" به شرح زیر است:
* دراگونز 2 - دائه‌جو یک
* اف سی سئول 2 - دائه‌‍جئون یک
* گانگوون 2 - پوهانگ صفر
* سانگمو یک - اولسان 2
* جه‌جو یونایتد صفر - اینچئون صفر
* سو ون یک - جئونبوک 5

در پایان دیدارهای برگزار شده، تیم اف سی سئول با 62 امتیاز صدرنشین است و تیم‌های جه‌جو یونایتد با 59 و جئونبوک با 51 امتیاز رده‌های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. تیم سئونگنام ایلهوآچونما هم با 48 امتیاز و به خاطر تفاضل گل بهتر نسبت به تیم گئونگنام در جایگاه پنجم جدول رده‌بندی مسابقات "کی لیگ" قرار گرفته است.

دیدار نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا ساعت 13:30 دقیقه روز شنبه 22 آبانماه بین تیم‌های فوتبال ذوب آهن ایران و سئونگنام کره‌جنوبی با قضاوت یویچی نیشیمورا ژاپنی در ورزشگاه المپیک شهر توکیو ژاپن برگزار می‌شود.

کد مطلب 1186583

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