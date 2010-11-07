140 گفتمان دینی در آذربایجان غربی برگزار می شود

جت‌ الاسلام سید محمد فخری در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 60 گفتمان دینی در استان برگزار شده است اظهارداشت: برای برگزاری 200 گفتمان در سالجاری بیش از دو میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه حجاب و عفاف، خانواده و تربیت صحیح فرزندان، ازدواج، جوان و زندگی و آموزش نماز از موضوعاتی است که در این گفتمان‌ها بررسی می‌ شود افزود: تقویت هویت دینی و فرهنگی در میان نسل جوان و ایجاد بینش و توانایی تحلیل در رویدادهای فرهنگی برای مقابله با تهاجم فرهنگی از اهداف مهم دیگر این گفتمان است.

حجت الاسلام فخری کم ‌توجهی به امور فرهنگی را از آسیبهای مهم در عرصه فرهنگی خواند و خاطرنشان کرد: با توجه به هم‌ مرز بودن استان با چهار کشور این استان را به دروازه فرهنگی تبدیل کرده و بسیاری از فرهنگ‌ های غربی به راحتی ورود می‌کنند به همین خاطر ترویج فرهنگ اسلامی که مورد هجمه فرهنگ غرب قرار می ‌گیرد امری ضروری است.

تعداد خانه های عالم آذربایجان غربی به 77 باب می رسد

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد 50 باب خانه عالم در سطح استان به روحانیون مستقر در روستاها تحویل داده شده است، افزود: با تحویل 27 باب دیگر که در ایام مبارک دهه فجر به بهره‌برداری خواهد رسید، این تعداد به 77 باب افزایش پیدا خواهد کرد.

حجت الاسلام فخری اعتبار هزینه شده برای احداث این خانه های عالم را سه میلیارد و 70 میلیون ریال عنوان کرد و اظهار داشت: در راستای افزایش تعداد این خانه ها امسال دو میلیارد ریال از سوی استانداری به اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی اختصاص می یابد.

این مقام مسئول با بیان اینکه روحانیت در واقع مبلغان و سفیران و راویان حقیقی احکام و اصول اسلامی هستند، افزود: تحکیم مبانی وحدت، اجرای اصولی احکام و آداب اسلامی از مهمترین پیامدهای مثبت وجود مستمرجامعه روحانیت در مناطق روستایی است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: با توجه به وجود صمیمیت و سادگی و ارزش‌های فکری و اعتقادی خاصی که در جامعه روستایی وجود دارد و در این شرایط امکان بروز و اختلاط خرافات با مبانی اصیل دینی دور از تصور نیست بنابراین وجود روحانیتی عالم، آگاه و عامل به ارزش‌ها و باورهای اسلامی زمینه بروز خرافه پرستی را کاهش می‌دهد.

حجت الاسلام فخری بیان داشت: به دلیل اینکه حضور علما در اجتماعی از باب هدایت و راهنمایی بشر برای حرکت در مسیر عقلانی و دینی است، از این جهت علما با حضور خود در هر جامعه سبب اجرای اصولی اعتقادات دینی می‌شوند.